"Желтые жилеты" повредили Триумфальную арку в Париже на миллион евро

Один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения во время протестов движения "желтых жилетов, которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо. Об этом в воскресенье, 2 декабря, заявил глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль.
По словам чиновника, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити. "Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро", - заявил Белаваль изданию Le Figaro.
Крупнейшие за десятилетие беспорядки
В протестах во французской столице участвует около 10 тысяч человек. В первые выходные декабря в Париже были задержаны более 400 протестующих. Свыше 130 человек пострадали - в их числе 23 полицейских. В ходе крупнейших за десятилетие беспорядков отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин. Многие розничные торговцы жалуются на убытки из-за снижения количества туристов.
Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.
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