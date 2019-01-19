"Желтые жилеты" во Франции требуют отставки Макрона

В столице Франции десятые выходные подряд проходят антиправительственные протесты. В центре Парижа у Дома инвалидов днем в субботу, 19 января, собрались тысячи демонстрантов. Ранее представители движения "желтых жилетов" заявили о цели вывести на парижские улицы миллион человек.

Протестующие отвергли предложение французского президента Эмманюэля Макрона о "гражданском диалоге", с которым он выступил ранее на этой неделе, и требуют отставки главы государства.

По всей стране в акциях принимают участие десятки тысяч "желтых жилетов" за безопасностью на акциях следят 80 тысяч сотрудников полиции, в том числе 5 тысяч - в столице. Чтобы остановить колонну на пути к площади Инвалидов, полицейские применили водометы и слезоточивый газ против демонстрантов с закутанными лицами, бросавших в них бутылки и камни. 20 человек были задержаны, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на правоохранительные органы.

Протестные акции прошли и во многих других французских городах, в частности в Бордо, Марселе, Нанси и Тулузе, где, согласно официальным данным, зафиксировано рекордное число участников - 10 тысяч активистов.

Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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