Жарьте цыпочек, или Аппетитные курочки для Октоберфеста (фото)

Гости и посетители Октоберфеста за две недели этого праздника тратят в Мюнхене примерно миллиард евро - на пиво, еду, транспорт, отели и другие расходы.
О ценах на пиво, которые будут действовать на нынешнем празднике Октоберфест в Мюнхене, мы уже писали, пришло время поговорить о еде. Половина курицы гриль обойдется проголодавшимся посетителям Октоберфеста примерно в 12 евро, порция из двух белых колбасок - около 7-8 евро, порция традиционной пивной закуски из сыра (обацда) будет стоить почти 10 евро, баварские макароны с сыром и луком - 14-15 евро.
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Мюнхенский Октоберфест - это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды.
Стюардессы и стюарды немецкой авиакомпании "Люфтганза" за несколько дней до начала мюнхенского Октоберфеста вновь примерили баварские национальные костюмы.
Пиво в Германии можно, конечно, пить круглый год, но на мюнхенском Октоберфесте пиво наливают лишь в течение двух недель. Начнут в эту субботу, 22 сентября.
До начала крупнейшего в мире пивного праздника в Мюнхене остается ровно неделя. В этом году он откроется в субботу, 22 сентября.
Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось.