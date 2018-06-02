Жан-Мари Ле Пен

Семейная драма Ле Пен: расхождение взглядов или тонкий расчет? (24.05.2015)

Глава французских правых Марин Ле Пен сделала немало для того, чтобы придать партии "Национальный фронт" больше респектабельности. И даже исключила из ее рядов своего отца. Значит ли это, что партия отошла от былой радикальной идеологии?