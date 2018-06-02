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Жан-Мари Ле Пен

01.06.2018+++++++++©PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Joel PHILIPPON - Marine Le Pen Rassemblement National -Marine Le Pen annonce le changement de nom du Front National en Rassemblement National. LE 01 06 2018 PARIS _ French far-right leader Marine Le Pen is announcing a name-change Friday for her National Front party, founded by her father nearly a half-century ago. It is expected to become the National Rally to appeal to a broader range of voters ahead of next year's European election. Foto: Photo Joel Philippon/MAXPPP/dpa |

"Национальный фронт" Франции переименован в "Национальное объединение" 02.06.2018

Крайне правая партия под руководством Марин Ле Пен отныне будет именоваться "Национальное объединение". Она ищет выход из кризиса после провала на выборах президента Франции.

May 1, 2017 French far-right National Front founder Jean-Marie Le Pen delivers a speech in front of the statue of Jeanne d'Arc (Joan of Arc) as part of the National Front's annual May Day ceremonies in Paris, France, May 1, 2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Жан-Мари Ле Пен лишен поста почетного председателя "Национального фронта" 11.03.2018

Крайне правая французская партия "Национальный фронт" окончательно рассталась со своим создателем одиозным Жан-Мари Ле Пеном. Его дочь в третий раз избрана на пост главы партии.
May 11, 2016 France's far right National Front party founder and Member of the European Parliament Jean-Marie Le Pen arrives to take part in a voting session at the European Parliament in Strasbourg, France, May 11, 2016. REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

Жан-Мари Ле Пен должен выплатить Европарламенту 320 тысяч евро 07.03.2018

Основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен и его соратник Брюно Гольниш должны вернуть Европарламенту сотни тысяч евро. Они оспорили в суде ЕС требование Европарламента, но проиграли.
12. Jan 2014 Front national honorary president Jean-Marie Le Pen is pictured next to a campaign poster of his daughter, the president of the party Marine Le Pen, on January 12, 2014 in Agen, prior to give a press conference after sharing an epiphany cake with militants as part of a support visit to local candidates for the upcoming mayoral elections. AFP MEHDI FEDOUACH (Photo credit should read MEHDI FEDOUACH/AFP/Getty Images)

Суд в Париже подтвердил исключение Ле Пена из "Национального фронта" 09.02.2018

Апелляционный суд в Версале сохранил за Жан-Мари Ле Пеном статус почетного председателя основанного им "Национального фронта". Ле Пен был исключен из партии в 2015 году за провокационные высказывания.
French far-right National Front founder Jean-Marie Le Pen reacts as he delivers a speech in front of the statue of Jeanne d'Arc (Joan of Arc) as part of the National Front's annual May Day ceremonies in Paris, France, May 1, 2017. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Жан-Мари Ле Пен лишен депутатской неприкосновенности 14.06.2017

Европарламент в очередной раз лишил 88-летнего политика депутатского иммунитета за расистское высказывание. А 15 июня может снять неприкосновенность с его дочери.
17.03.2015 **** Bildunterschrift:France's far-right National Front (FN) party MP Marion Marechal Le Pen (R) gives a press conference with the party's leader Marine Le Pen on March 17, 2015 in Le Pontet, southern France, ahead of the March 22 and 29 departemental local elections. AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (Photo credit should read ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/A. C. Poujoulat

Племянница Марин Ле Пен объявила об уходе из политики 09.05.2017

Марион Марешаль-Ле Пен не будет вновь участвовать в парламентских выборах, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в партии "Национальный фронт".
French far-right National Front (FN) party founder and honorary President Jean-Marie Le Pen leaves the party's headquarters in Nanterre, near Paris, on August 20, 2015 after a meeting to decide whether he would be excluded from the party. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD (Photo credit should read KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images)

Суд подтвердил исключение Жан-Мари Ле Пена из "Национального фронта" 17.11.2016

Французский крайне правый политик Жан-Мари Ле Пен исключен из созданного им "Национального фронта" в соответствии с законом. Такое решение вынес суд, рассмотрев иск Ле Пена.
French far-right National Front (FN) party honorary president Jean-Marie Le Pen answers the media as he leaves the party's headquarters after a meeting of the FN executive committee, in Nanterre, near Paris, France on August 20, 2015. The National Front's executive committee today holds a disciplinary hearing to discuss a possible exclusion of Jean-Marie Le Pen after he repeated his view that Nazi gas chambers were a mere 'detail' of WW II. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM

Европарламент лишил Жан-Мари Ле Пена неприкосновенности 25.10.2016

Ле Пен лишен депутатского иммунитета за антисемитские высказывания. В отношении 88-летнего политика могут начать расследование.
French Front National (FN) far-right party's President Marine Le Pen delivers New Year's wishes to the press at the FN headquarters in Nanterre on January 7, 2016. +++Head of right-wing populist Alternative for Germany (AfD) Frauke Petry attends a press conference in Berlin, on March 14, 2016 a day after election in three regional states. In Sunday's vote, the AfD captured seats into all three states and gained as much as one in four votes in the eastern state of Saxony-Anhalt, emerging as the second biggest party. In Rhineland-Palatinate, it rose to become the third largest. +++ (C) Getty Images/AFP/L. Bonaventure/J. MacDougall

"Национальный фронт" и АдГ: сестры, кузины или чужаки? 17.09.2016

У французского "Национального фронта" и немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" немало общего, но многое их и разъединяет. Обе партии готовятся к выборам в 2017 году.
French far-right National Front (FN) party honorary president Jean-Marie Le Pen answers the media as he leaves the party's headquarters after a meeting of the FN executive committee, in Nanterre, near Paris, France on August 20, 2015. The National Front's executive committee today holds a disciplinary hearing to discuss a possible exclusion of Jean-Marie Le Pen after he repeated his view that Nazi gas chambers were a mere 'detail' of WW II. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM

Жан-Мари Ле Пен снова договорился до штрафов 07.04.2016

СМИ Франции так привыкли к провокациям Жан-Мари Ле Пена, что на новые приговоры экс-главе "Национального фронта" откликнулись лишь короткими заметками. Их смысл - удовлетворение решениями.
French far-right National Front (FN) party honorary president Jean-Marie Le Pen answers the media as he leaves the party's headquarters after a meeting of the FN executive committee, in Nanterre, near Paris, France on August 20, 2015. The National Front's executive committee today holds a disciplinary hearing to discuss a possible exclusion of Jean-Marie Le Pen after he repeated his view that Nazi gas chambers were a mere 'detail' of WW II. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM

Жан-Мари Ле Пен оштрафован за слова о газовых камерах 06.04.2016

Французский националист Жан-Мари Ле Пен приговорен к штрафу в 30 000 евро за слова о газовых камерах. Основателя "Национального фронта" обвинили в отрицании преступлений против человечности.
20. mai 2014 French far-right Front National (FN) party president Marine Le Pen (L) gestures beside her father, founder and honorary president of the FN party and candidate in the French southeast constituency for the European elections, Jean-Marie Le Pen, after her speech during a campaign meeting in Marseille, southeastern France, on May 20, 2014, ahead of the European elections to be held on May 25. AFP PHOTO / FRANCK PENNANT (Photo credit should read FRANCK PENNANT/AFP/Getty Images)

Прокуратура начала расследование в отношении Марин и Жан-Мари Ле Пен 08.01.2016

Марин и Жан-Мари Ле Пен подозреваются в умышленном занижении своих доходов за 2014 год. Ранее они были допрошены по делу о незаконном финансировании "Национального фронта".
French far-right National Front (FN) party honorary president Jean-Marie Le Pen answers the media as he leaves the party's headquarters after a meeting of the FN executive committee, in Nanterre, near Paris, France on August 20, 2015. The National Front's executive committee today holds a disciplinary hearing to discuss a possible exclusion of Jean-Marie Le Pen after he repeated his view that Nazi gas chambers were a mere 'detail' of WW II. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM

Жан-Мари Ле Пен исключен из "Национального фронта" 20.08.2015

Из рядов "Национального фронта" исключен его основатель Жан-Мари Ле Пен. Исполком французской крайне правой партии представит Ле Пену детальное обоснование своего решения в ближайшее время.

Семейная драма Ле Пен: расхождение взглядов или тонкий расчет? (24.05.2015) 24.05.2015

Глава французских правых Марин Ле Пен сделала немало для того, чтобы придать партии "Национальный фронт" больше респектабельности. И даже исключила из ее рядов своего отца. Значит ли это, что партия отошла от былой радикальной идеологии?
20. mai 2014 French far-right Front National (FN) party president Marine Le Pen (L) gestures beside her father, founder and honorary president of the FN party and candidate in the French southeast constituency for the European elections, Jean-Marie Le Pen, after her speech during a campaign meeting in Marseille, southeastern France, on May 20, 2014, ahead of the European elections to be held on May 25. AFP PHOTO / FRANCK PENNANT (Photo credit should read FRANCK PENNANT/AFP/Getty Images)

Скандал в семействе Ле Пен: "отцеубийство" или игра на публику? 05.05.2015

Марин Ле Пен стремится обновить имидж "Национального фронта". Ради этого она даже пошла на приостановление членства в партии ее основателя - собственного отца.
May 1, 2015. France's far-right National Front political party leader Marine Le Pen (R) watches as her father Jean-Marie Le Pen, party founder and honorary president, reacts on the podium at their traditional May Day tribute to Joan of Arc in Paris, France, May 1, 2015. REUTERS/Philippe Wojazer

Жан-Мари Ле Пен объявил войну своей дочери 05.05.2015

Открытую войну своей дочери объявил основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен. Он обвинил Марин Ле Пен - нынешнего руководителя НФ - в предательстве.
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