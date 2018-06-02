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Крайне правая партия под руководством Марин Ле Пен отныне будет именоваться "Национальное объединение". Она ищет выход из кризиса после провала на выборах президента Франции.
Крайне правая французская партия "Национальный фронт" окончательно рассталась со своим создателем одиозным Жан-Мари Ле Пеном. Его дочь в третий раз избрана на пост главы партии.
Основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен и его соратник Брюно Гольниш должны вернуть Европарламенту сотни тысяч евро. Они оспорили в суде ЕС требование Европарламента, но проиграли.
Апелляционный суд в Версале сохранил за Жан-Мари Ле Пеном статус почетного председателя основанного им "Национального фронта". Ле Пен был исключен из партии в 2015 году за провокационные высказывания.
Европарламент в очередной раз лишил 88-летнего политика депутатского иммунитета за расистское высказывание. А 15 июня может снять неприкосновенность с его дочери.
Марион Марешаль-Ле Пен не будет вновь участвовать в парламентских выборах, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в партии "Национальный фронт".
Французский крайне правый политик Жан-Мари Ле Пен исключен из созданного им "Национального фронта" в соответствии с законом. Такое решение вынес суд, рассмотрев иск Ле Пена.
Ле Пен лишен депутатского иммунитета за антисемитские высказывания. В отношении 88-летнего политика могут начать расследование.
У французского "Национального фронта" и немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" немало общего, но многое их и разъединяет. Обе партии готовятся к выборам в 2017 году.
СМИ Франции так привыкли к провокациям Жан-Мари Ле Пена, что на новые приговоры экс-главе "Национального фронта" откликнулись лишь короткими заметками. Их смысл - удовлетворение решениями.
Французский националист Жан-Мари Ле Пен приговорен к штрафу в 30 000 евро за слова о газовых камерах. Основателя "Национального фронта" обвинили в отрицании преступлений против человечности.
Марин и Жан-Мари Ле Пен подозреваются в умышленном занижении своих доходов за 2014 год. Ранее они были допрошены по делу о незаконном финансировании "Национального фронта".
Из рядов "Национального фронта" исключен его основатель Жан-Мари Ле Пен. Исполком французской крайне правой партии представит Ле Пену детальное обоснование своего решения в ближайшее время.
Глава французских правых Марин Ле Пен сделала немало для того, чтобы придать партии "Национальный фронт" больше респектабельности. И даже исключила из ее рядов своего отца. Значит ли это, что партия отошла от былой радикальной идеологии?
Марин Ле Пен стремится обновить имидж "Национального фронта". Ради этого она даже пошла на приостановление членства в партии ее основателя - собственного отца.
Открытую войну своей дочери объявил основатель французского "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен. Он обвинил Марин Ле Пен - нынешнего руководителя НФ - в предательстве.
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