 Жанин Аньес пообещала провести выборы в Боливии в кратчайшие сроки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.11.2019

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Мир

Жанин Аньес пообещала провести выборы в Боливии в кратчайшие сроки

В Ла-Пасе продолжаются столкновения сторонников Моралеса и демонстрантов, поддерживающих новые временные власти.

Новые столкновения в Боливии. 10 ноября 2019 года

Новые столкновения в Боливии

Провозгласившая себя президентом Боливии на переходный период Жанин Аньес в среду, 13 ноября, пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки.

"Я настаиваю на мирной и демократической передаче власти, которая изменит обстоятельства, превратившие нас в тоталитарную страну", - подчеркнула бывший второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии. Она временно заняла высший пост в государстве в условиях вакуума власти после отставки президента Эво Моралеса, вице-президента и спикеров двух палат.

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Жанин Аньес

"Соединенные Штаты приветствуют боливийского сенатора Жанин Аньес за то, что она выступила в качестве временного президента государства, чтобы провести свой народ через этот демократический переходный период в соответствии с Конституцией Боливии и принципами Межамериканской Демократической Хартии", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном Госдепом 13 ноября.

По словам Помпео, США "с нетерпением ожидают совместной работы с Организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом, готовящимся как можно скорее провести свободные и справедливые выборы".

Моралес обвинил США в заговоре

Новое "правительство де-факто" уже признали в Вашингтоне. В свою очередь, находящийся в Мексике Моралес осудил это решение США и возложил на Соединенные Штаты ответственность за "политический и экономический заговор", жертвой которого он, по его словам, стал.

Столкновения в Ла-Пасе

Контекст

Президент Боливии ушел в отставку из-за массовых протестов, но утверждает, что бежать из страны не собирается. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил о Януковиче и Моралесу не поверил. (11.11.2019)

Руководство Боливией взяла на себя зампредседатель сената. Ранее в отставку ушло все высшее руководство страны, включая президента Моралеса. (11.11.2019)

На этом фоне в Ла-Пасе, где находится резиденция правительства, продолжились столкновения между сторонниками Моралеса, демонстрантами, поддерживающими новые временные власти, и правоохранительными органами. Выступающие на стороне экс-президента активисты закидали собравшихся камнями, полицейские применили слезоточивый газ для разгона митингующих.

В департаменте Санта-Крус двое молодых людей скончались от огнестрельных ранений. Таким образом, за минувшие три недели число жертв в ходе протестов достигло десяти, ранения получили несколько сотен.

В отсутствие кворума

Ранее многонациональная законодательная ассамблея (парламент страны. - Ред.) не смогла собрать кворум, необходимый, чтобы избрать возможного преемника Эво Моралеса.

Новые выборы главы государства должны быть проведены самое позднее - в 90-дневный срок.

Протесты начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет в стране роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действовавший (на тот момент) президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре. Сами выборы состоялись 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура.

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    Автор: Ефим Шуман


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