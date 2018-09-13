 Жалобы против ″Крымского титана″: зачем нужны доказательства | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.09.2018

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Украина

Жалобы против "Крымского титана": зачем нужны доказательства

Украинские правозащитники призывают жителей Армянска документировать отравления вредными веществами с завода "Крымский титан". Это может стать доказательством в международных судах.

Завод Крымский титан

Завод "Крымский титан"

Украинские правозащитники призывают жителей города Армянск и сел, расположенных неподалеку от предприятия "Крымский титан" в аннексированном Россией Крыму, тщательно документировать факты отравления опасными химическими веществами, которые завод выбрасывает в воздух.

Доказательства отравления могут быть использованы в ЕСПЧ

"Люди, которые пострадали от экологического бедствия, имеют право на компенсацию за моральный и материальный ущерб, поскольку многие из них эвакуировались в другие населенные пункты, у некоторых ухудшилось состояние здоровье. Но никакой информации об этом оккупационная власть людям не предоставляет", - констатирует юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко.

По его словам, собранные доказательства нарушения экологических прав в аннексированном РФ Крыму помогут пострадавшим через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получить компенсацию. Юрист указывает на то, что все справки из больниц, записи в амбулаторных картах, чеки от покупок медпрепаратов в дальнейшем могут стать подтверждением того, что здоровье людей, проживающих вблизи "Крымского титана", ухудшилось вследствие выброса вредных химических веществ.

Жители Армянска

Жители Армянска

Кроме того, отказ властей аннексированного Россией Крыма предоставлять правдивую и исчерпывающую информацию о происходящем на предприятии также может стать основой для обращения в ЕСПЧ, говорят правозащитники. "Это 10-я статья Конвенции о правах человека, где говорится о праве на получение информации. Если оккупационная власть отказывается предоставлять официальную информацию, что именно произошло на "Крымском титане", то необходимо собирать эти письменные отказы", - отмечает эксперт Регионального центра по правам человека Виталий Набухотный.

Кроме того, Украина намерена использовать для защиты населения в аннексированном Крыму Конвенцию о защите Черного моря от загрязнения, в рамках которой не разрешается загрязнять не только воды, но и воздушное пространство. Украинское правительство планирует применять эту конвенцию для получения от РФ информации о причинах загрязнения окружающей среды выбросами "Крымского титана" вблизи Армянска.

Загрязнения на "Крымском титане" есть, но эвакуироваться рано

По данным министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ), в ночь на 24 августа и 4 сентября в районе химического предприятия "Крымский Титан", вблизи административной границы с аннексированным Крымом, произошли выбросы диоксида серы. "Когда люди это обнаружили, мы проверили розу ветров и направления ветра. По данным спутников, он дул с северной стороны по направлению к Армянску", - рассказал министр МТОТ Вадим Черныш. Вместе с тем, по его словам, по данным последнего мониторинга от 12 сентября, превышение диоксида серы в воздухе есть, но нет оснований для чрезвычайной ситуации и эвакуации людей с подконтрольных Украине территорий.

Жители Херсонской области пытаются защититься от вредных выбросов медицинскими масками

Жители Херсонской области пытаются защититься от вредных выбросов медицинскими масками

Министерство здравоохранения Украины советует людям в зоне вероятного поражения химическими веществами часто менять одежду, принимать душ, избегать пребывания в подвалах и низменностях, поскольку диоксид серы - это газ, который тяжелее воздуха, поэтому он опускается в углубления. Кроме этого, медики рекомендуют носить ватно-марлевые повязки, смоченные раствором соды.

По словам Вадима Черниша, Общество Красного креста предоставило Украине 20 тысяч ватно-марлевых повязок в качестве гуманитарной помощи. Все повязки были розданы по сельским советам в селах, которые находятся на подконтрольных украинскому правительству территориях на админгранице с аннексированным Крымом и на контрольных пунктах въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка".

Украинская прокуратура рассматривает три версии

Тем временем сотрудники правоохранительных органов Украины расследуют три версии экологического бедствия. В частности, это версия выброса вредных веществ в связи с неправильной эксплуатацией завода "Крымский Титан"; выбросы из-за повреждения резервуаров с отходами во время военных учений РФ; выброс с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации ситуации.

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"В настоящее время по уголовному производству допрошен ряд свидетелей и потерпевших, которые совершили, известные обстоятельства преступления, проведен осмотр места происшествия - на юге Херсонской области. На указанной территории были отобраны образцы почвы, воды и воздуха с последующим назначением соответствующих экологических исследований ", - сообщил начальник управления прокуратуры АР Крыма, подчиняющегося Киеву, Евгений Комаровский.

Прокуратура Автономной республики Крым в Киеве также призвала всех пострадавших в результате выбросов вредных веществ завода "Крымский титан" в аннексированном Крыму обращаться в Национальную полицию Украины и украинскую прокуратуру, регистрировать жалобы и заявления.

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    Автор: Галина Петровская


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