Жалобы против "Крымского титана": зачем нужны доказательства

Украинские правозащитники призывают жителей города Армянск и сел, расположенных неподалеку от предприятия "Крымский титан" в аннексированном Россией Крыму, тщательно документировать факты отравления опасными химическими веществами, которые завод выбрасывает в воздух.

Доказательства отравления могут быть использованы в ЕСПЧ

"Люди, которые пострадали от экологического бедствия, имеют право на компенсацию за моральный и материальный ущерб, поскольку многие из них эвакуировались в другие населенные пункты, у некоторых ухудшилось состояние здоровье. Но никакой информации об этом оккупационная власть людям не предоставляет", - констатирует юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко.

По его словам, собранные доказательства нарушения экологических прав в аннексированном РФ Крыму помогут пострадавшим через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получить компенсацию. Юрист указывает на то, что все справки из больниц, записи в амбулаторных картах, чеки от покупок медпрепаратов в дальнейшем могут стать подтверждением того, что здоровье людей, проживающих вблизи "Крымского титана", ухудшилось вследствие выброса вредных химических веществ.

Жители Армянска

Кроме того, отказ властей аннексированного Россией Крыма предоставлять правдивую и исчерпывающую информацию о происходящем на предприятии также может стать основой для обращения в ЕСПЧ, говорят правозащитники. "Это 10-я статья Конвенции о правах человека, где говорится о праве на получение информации. Если оккупационная власть отказывается предоставлять официальную информацию, что именно произошло на "Крымском титане", то необходимо собирать эти письменные отказы", - отмечает эксперт Регионального центра по правам человека Виталий Набухотный.

Кроме того, Украина намерена использовать для защиты населения в аннексированном Крыму Конвенцию о защите Черного моря от загрязнения, в рамках которой не разрешается загрязнять не только воды, но и воздушное пространство. Украинское правительство планирует применять эту конвенцию для получения от РФ информации о причинах загрязнения окружающей среды выбросами "Крымского титана" вблизи Армянска.

Загрязнения на "Крымском титане" есть, но эвакуироваться рано

По данным министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ), в ночь на 24 августа и 4 сентября в районе химического предприятия "Крымский Титан", вблизи административной границы с аннексированным Крымом, произошли выбросы диоксида серы. "Когда люди это обнаружили, мы проверили розу ветров и направления ветра. По данным спутников, он дул с северной стороны по направлению к Армянску", - рассказал министр МТОТ Вадим Черныш. Вместе с тем, по его словам, по данным последнего мониторинга от 12 сентября, превышение диоксида серы в воздухе есть, но нет оснований для чрезвычайной ситуации и эвакуации людей с подконтрольных Украине территорий.

Жители Херсонской области пытаются защититься от вредных выбросов медицинскими масками

Министерство здравоохранения Украины советует людям в зоне вероятного поражения химическими веществами часто менять одежду, принимать душ, избегать пребывания в подвалах и низменностях, поскольку диоксид серы - это газ, который тяжелее воздуха, поэтому он опускается в углубления. Кроме этого, медики рекомендуют носить ватно-марлевые повязки, смоченные раствором соды.

По словам Вадима Черниша, Общество Красного креста предоставило Украине 20 тысяч ватно-марлевых повязок в качестве гуманитарной помощи. Все повязки были розданы по сельским советам в селах, которые находятся на подконтрольных украинскому правительству территориях на админгранице с аннексированным Крымом и на контрольных пунктах въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплынка".

Украинская прокуратура рассматривает три версии

Тем временем сотрудники правоохранительных органов Украины расследуют три версии экологического бедствия. В частности, это версия выброса вредных веществ в связи с неправильной эксплуатацией завода "Крымский Титан"; выбросы из-за повреждения резервуаров с отходами во время военных учений РФ; выброс с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации ситуации.

"В настоящее время по уголовному производству допрошен ряд свидетелей и потерпевших, которые совершили, известные обстоятельства преступления, проведен осмотр места происшествия - на юге Херсонской области. На указанной территории были отобраны образцы почвы, воды и воздуха с последующим назначением соответствующих экологических исследований ", - сообщил начальник управления прокуратуры АР Крыма, подчиняющегося Киеву, Евгений Комаровский.

Прокуратура Автономной республики Крым в Киеве также призвала всех пострадавших в результате выбросов вредных веществ завода "Крымский титан" в аннексированном Крыму обращаться в Национальную полицию Украины и украинскую прокуратуру, регистрировать жалобы и заявления.

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