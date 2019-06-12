ЕC спешит возобновить переговоры о транзите газа из РФ через Украину

Будущее поставок российского газа в Евросоюз с 2020 года на данный момент вызывает много вопросов - действующий контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" Украины истекает 31 декабря. Введение в эксплуатацию с нового года газопровода "Северный поток-2", по которому планируется экспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию и который вместе с "Турецким потоком" должен стать альтернативой украинскому транзиту, все более сомнительно. Это признают и в РФ.

В Брюсселе понимают сложность складывающейся ситуации, на урегулирование которой остается все меньше времени. 13 июня в Москву летит зампредседателя Еврокомиссии по энергетическому союзу, еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович. Там он встретится с министром энергетики России Александром Новаком и постарается договориться о начале следующего раунда переговоров между ЕС, Россией и Украиной о транзите газа. "Еврокомиссия верит, что следующая трехсторонняя встреча на уровне министров должна пройти как можно скорее", - заявили в пресс-службе ЕК 12 июня.

Украинский транзит: переговоры в подвешенном состоянии

Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся в январе. Единственным его результатом стало предложение Еврокомиссией своего варианта транзита российского газа через Украину. Марош Шефчович тогда отказался озвучивать его детали.

Марош Шефчович

Российская же сторона четко дала понять, что продолжать переговоры согласна не ранее мая - тогда, когда будут известны итоги президентских выборов в Украине. Впрочем, после инаугурации Владимира Зеленского из Киева не прозвучало никаких заявлений об изменении позиции по транзиту газа.

Времени на завершение переговоров остается немного - нынешний контракт действует лишь до конца года. Если до 1 января 2020 года не удастся подписать новое соглашение, то неизвестно, продолжится ли транзит российского газа в ЕС через территорию Украины. Потому Шефчович спешит - он заявил, что хотел бы провести следующий раунд переговоров еще до периода летнего политического затишья.

Москва выжидает, пока в Киеве решат вопрос власти

После избрания президента Зеленского позиция Киева по транзиту российского газа не изменилась

Хотя у Украины теперь новый президент, у России, судя по всему, хватает поводов для новых отсрочек. Ведь на 21 июля запланированы досрочные выборы в Верховную раду, от которой зависит, кто войдет в новое правительство Украины. Именно оно определяет состав делегации, а также ее цели на газовых переговорах.

С другой стороны, осенью должен быть сформирован новый состав Еврокомиссии. Пока неизвестно, ни кто будет отвечать в ней за энергетику, ни кто ее может возглавить. Впрочем, едва ли позиция Еврокомиссии по газовому вопросу изменится кардинально. Кроме того, решения в ней принимаются коллегиально всеми 28 еврокомиссарами.

Фактор "Северного потока-2"

Помимо смены власти в Украине не менее важным фактором в данном случае остается строительство Москвой газопроводов в обход украинской территории - "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Если оба будут введены в эксплуатацию к концу года, то Россия сможет пустить по ним почти весь газ, транспортируемый сейчас через территорию Украины.

В вопросе транзита через Украину между государствами-членами ЕС больших расхождений нет, в отличие от отношения к "Северному потоку-2". Ряд государств Центральной и Восточной Европы видят в нем угрозу, а страны, компании из которых участвуют в проекте, например Германия и Австрия, считают его выгодным.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно подчеркивала, что после запуска "Северного потока-2" транзит через Украину должен сохраниться. Впрочем, руководство Украины эти заверения, видимо, не убедили. В Киеве говорят, что готовятся к прекращению транзита российского газа в случае запуска обходных газопроводов.

Позиция Евросоюза: сохранить стабильные поставки газа

Пока непонятно, когда именно могут запустить "Северный поток-2". В Москве хотели бы его достроить до конца этого года и ввести в эксплуатацию в следующем. Однако после расширения действия Газовой директивы ЕС на трубопроводы из третьих стран получить разрешение на его эксплуатацию будет намного сложнее. Кроме того, Дания пока не дала одобрения на строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Карикатура Сергея Елкина на тему строительства "Северного потока-2"

Интерес ЕС состоит в стабильных поставках газа на его территорию, в частности, и через Украину. Потому Брюссель и выступил посредником между Москвой и Киевом. По словам источника DW в Еврокомиссии, вариант, предложенный Шефчовичем в январе, все еще актуален. Как тогда сообщали СМИ, речь идет о контракте на 10 лет с минимальным объемом годового транзита через Украину на уровне 60 миллиардов кубометров газа.

Позиция России: нужны прямые переговоры с Украиной

Для России важным вопросом являются продолжающиеся судебные разбирательства между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. По итогам вынесенных им двух решений "Газпром" должен заплатить "Нафтогазом" около 2,6 миллиарда долларов.

"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому"

В ответ на это российская компания объявила о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной и подала апелляцию, рассмотрение которой ожидается в октябре. В январе Новак заявлял, что для обсуждения нового контракта следует вначале урегулировать нынешние судебные споры.

В Киеве и слышать не хотят об отказе от 2,6 миллиарда долларов. Более того, "Нафтогаз" инициировал новое разбирательство в Стокгольме, требуя от "Газпрома" около 12 миллиардов долларов компенсации за потенциальные убытки украинской ГТС от действующих тарифов на прокачку газа до конца срока договора о транзите. Если же будет заключен новый контракт, то украинская компания обещает снизить исковые требования до двух миллиардов долларов.

Теперь непонятно, захочет ли Москва продолжать трехсторонние переговоры. В начале июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер высказался за прямые переговоры с Украиной. Более важным вопросом, нежели транзит, он назвал прямые поставки газа в Украину, официально прекратившую покупать голубое топливо у РФ в 2015 году. Миллер предложил цену на 25 процентов ниже, "чем есть в настоящее время".

Позиция Украины: новый контракт по правилам ЕС

В "Нафтогазе" на слова Миллера отреагировали сразу, сообщив, что пока его предложение "выглядит менее привлекательно, чем цены, доступные Украине на европейском рынке". Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев добавил, что готов к переговорам исключительно в трехстороннем формате.

Украина в январе также отвергла предложение России продлить нынешний контракт, подписанный в 2009 году. Дело в том, что с того времени украинское законодательство изменилось. Потому в Киеве указывают, что новый контракт возможен лишь в соответствии с правилами ЕС.

Речь идет о том, что контракт с "Газпромом" о транзите газа должен будет подписывать отдельный оператор ГТС, то есть новая, еще не созданная компания, которую хотят выделить из структуры "Нафтогаза". Нынешний контракт такое разделение не предусматривает. Кроме того, тарифы за транзит с 2016 года определяет не контракт, а украинский регулятор. В 2018 году он снизил плату за транспортировку газа. В итоге Украина получила за транзит более двух миллиардов евро, что составляет около двух процентов ВВП страны.

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