Еще один фигурант "Нового величия" заключил сделку со следствием

Павел Ребровский заключил досудебное соглашение и отпущен на свободу под подписку о невыезде. Адвокат другого фигуранта дела назвал это давлением на других обвиняемых.
Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский, обвиняемый в создании экстремистского сообщества и участии в нем, заключил досудебное соглашение со следствием и освобожден под подписку о невыезде. "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает во вторник, 2 апреля, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Эту информацию подтвердил адвокат Максим Пашков, защищающий участницу "Нового величия" Анну Павликову. Он назвал соглашение, заключенное Ребровским, давлением на других участников дела.
"Данные, указанные в досудебном соглашении, не подтверждаются иными доказательствами по делу и не повлияли на объем предъявленного обвинения. Мы считаем, что это соглашение - элемент давления на других фигурантов", - сказал Пашков, отметив, что приговор, вынесенный в таком порядке, преюдициальной силы не имеет.
Уже не первое досудебное соглашение
Павел Ребровский - не первый обвиняемый по делу "Нового величия", который заключил досудебное соглашение. В марте суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно Рустама Рустамова. Тот тоже заключил досудебное соглашение и признал вину в пособничестве участию в экстремистском сообществе. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Ранее Мосгорсуд до середины июня продлил меру пресечения членам "Нового величия" Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову (находятся в следственном изоляторе), 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик (переведены из СИЗО под домашний арест), а также Максиму Рощину и Сергею Гаврилову (содержатся под домашним арестом).
Они уже ознакомились с материалами дела, которые в ближайшее время будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Никто из этих фигурантов своей вины не признал. Они утверждают, что идею создания "Нового величия" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: