 Еще один фигурант ″Нового величия″ заключил сделку со следствием | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2019

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Россия

Еще один фигурант "Нового величия" заключил сделку со следствием

Павел Ребровский заключил досудебное соглашение и отпущен на свободу под подписку о невыезде. Адвокат другого фигуранта дела назвал это давлением на других обвиняемых.

На судебном заседании по делу Нового величия

На судебном заседании по делу "Нового величия"

Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский, обвиняемый в создании экстремистского сообщества и участии в нем, заключил досудебное соглашение со следствием и освобожден под подписку о невыезде. "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает во вторник, 2 апреля, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Эту информацию подтвердил адвокат Максим Пашков, защищающий участницу "Нового величия" Анну Павликову. Он назвал соглашение, заключенное Ребровским, давлением на других участников дела.

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"Данные, указанные в досудебном соглашении, не подтверждаются иными доказательствами по делу и не повлияли на объем предъявленного обвинения. Мы считаем, что это соглашение - элемент давления на других фигурантов", - сказал Пашков, отметив, что приговор, вынесенный в таком порядке, преюдициальной силы не имеет.

Уже не первое досудебное соглашение

Павел Ребровский - не первый обвиняемый по делу "Нового величия", который заключил досудебное соглашение. В марте суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно Рустама Рустамова. Тот тоже заключил досудебное соглашение и признал вину в пособничестве участию в экстремистском сообществе. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее Мосгорсуд до середины июня продлил меру пресечения членам "Нового величия" Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову (находятся в следственном изоляторе), 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик (переведены из СИЗО под домашний арест), а также Максиму Рощину и Сергею Гаврилову (содержатся под домашним арестом).

Они уже ознакомились с материалами дела, которые в ближайшее время будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Никто из этих фигурантов своей вины не признал. Они утверждают, что идею создания "Нового величия" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

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    Автор: Елена Барышева


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