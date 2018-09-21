Еще один кантон Швейцарии запретит носить паранджу

Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен высказались на референдуме за запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. За соответствующую правовую норму проголосовали 66,5 процента участников плебисцита, сообщают власти Санкт-Галлена в воскресенье, 23 сентября. 33,5 процента высказались против запрета. Явка составила 35,8 процента от общего числа имеющих права голоса.

После официального принятия положения штраф может быть наложен на лиц, которые "в общественном или доступном для других людей месте закутывают лицо, тем самым угрожая безопасности общества или религиозному и общественному миру", говорится в сообщении. Ожидается, что общешвейцарский референдум по этому вопросу пройдет в 2019 году.

Санкт-Галлен стал вторым швейцарским кантоном, жители которого на референдуме поддержали эту правовую норму, которую в народе называют "запретом на паранджу". В кантоне Тичино запрет был введен в 2016 году. С тех пор там штраф или предупреждение получили менее 50 человек, подавляющее большинство которых были футбольными фанатами, отмечает информагентство dpa

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