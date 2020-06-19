Еще не было выборов, а репрессии уже идут: эксперты из ФРГ о мерах Лукашенко

После отказа ЦИК зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты в Беларуси прошли стихийные акции в их поддержку. Правоохранительные органы задержали более 250 человек, участвовавших в них При этом наблюдатели отмечают жесткие действия милиции, сравнимые с подавлением протестов 2010 года. Опрошенные DW немецкие эксперты считают, что ситуация в Беларуси ужесточается, а нынешняя президентская кампания существенно отличается от прошлых.

Высокий уровень давления со стороны властей

Одна из главных особенностей этой избирательной кампании в Беларуси - высокий уровень давления властей на претендентов, на наблюдателей за предвыборной гонкой и на протестующих, отмечают эксперты.

Штефани Шиффер

"Раньше репрессии были сразу после выборов, как в 2010 году. Чтобы они были до выборов, такого мы еще не видели", - отметила в интервью DW глава правозащитной организации "Европейский обмен" Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer).

Шиффер считает, что ситуация в Беларуси ужесточается, а многих жителей фактически запугивают. С этим согласен и глава немецкого отделения правозащитной организации Libereco Марко Фибер (Marco Fieber): "Больше всего нас удивляет количество задержаний накануне выборов, до которых еще почти месяц. Начиная с мая, были задержаны 900 человек. И снова есть политзаключенные - более двух десятков человек".

Выборы без международных наблюдателей?

Еще одной отличительной чертой этих выборов может стать отсутствие международных наблюдателей, уверена Штефани Шиффер. Так, 15 июля стало известно, что ОБСЕ не направит своих наблюдателей в Беларусь из-за отсутствия приглашения.

"Такого раньше не было, международные наблюдатели всегда участвовали. ЦИК Беларуси принял это решение в связи с коронавирусом. Но, в принципе, не очень понятно тогда, почему выборы проводить можно, а наблюдателей приглашать нельзя", - отметила Шиффер.

Отказ в регистрации оппонентам Лукашенко

По мнению эксперта, эта избирательная кампания отличается от прошлых и тем, что сразу нескольких оппонентов Лукашенко не зарегистрировали кандидатами в президенты, не допустив их к дальнейшему участию в предвыборной гонке. "И в случае Бабарико, и в случае Цепкало недопуск является сомнительным шагом с юридической точки зрения и лишением белорусских избирателей их прав. И на Западе, и среди белорусского населения возникает впечатление, что власть боится", - добавила Шиффер.

Марко Фибер

Оба эксперта обратили внимание на "ужасающие" условия содержания граждан, арестованных за участие в уличных акциях. В 2010 году Libereco проводила кампанию по освобождению политзаключенных и сейчас организация намерена привлекать внимание ЕС к ситуации в Беларуси, заявил Марко Фибер: "Ходят слухи о жестких условиях содержания Тихановского. Мы не можем этого предотвратить. Но мы хотим, чтобы белорусским чиновникам было ясно, что в Европе пристально за ними наблюдают".

"Понятно, почему не допустили Бабарико. Он действительно мог мобилизовать многих избирателей. Что касается Тихановской, которая сейчас осталась единственным настоящим оппозиционным кандидатом, то она, конечно, тоже наберет голоса. Но она не сможет призывать к протестам. Ее муж в тюрьме, у нее дети, ей, как она сама говорила, угрожали. У нее связаны руки", - добавил Фибер.

Введет ли ЕС санкции в отношении Беларуси?

Немецкие эксперты не исключают введения европейских санкций в отношении Беларуси - так, как это уже было в 2010 году. "Мы надеемся, что до санкций не дойдет, что режим изменит свое жесткое отношение. Даже если это и звучит не совсем реалистично", - сказала Штефани Шиффер.

На прошлой неделе ряд депутатов Европарламента и официальных лиц ЕС уже заявили о необходимости рассмотреть возможность введения санкций против Александра Лукашенко и его окружения. "Евросоюз должен извлечь урок из преждевременного снятия санкций в 2016 году и быть постоянно готовым ввести новые санкции", - отметил глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь.

Официальный Берлин тоже внимательно следит за ситуацией, но пока высказывается более сдержанно. В интервью DW уполномоченный правительства ФРГ по странам "Восточного партнерства" Дирк Визе (Dirk Wiese) заявил: "Мы обеспокоены событиями в Беларуси и требуем от белорусских властей допустить международных наблюдателей. Все остальные решения касательно нарушений принципов честных и свободных выборов будут обсуждаться с нашими европейскими партнерами".

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