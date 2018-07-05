ЕС хочет ужесточить процедуру въезда для граждан третьих стран

Граждане третьих стран, которым для въезда в ЕС не нужна виза, с 2021 года должны будут заполнять специальный электронный бланк, где они будут указывать номера въездных документов, а также личные данные, включая имя, дату и место рождения, пол и гражданство.

Проверка этой информации будет осуществляться с помощью баз Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS). Соответствующие предложения в четверг, 5 июля, одобрены депутатами Европарламента.

Нововведение призвано "способствовать обнаружению преступников, террористов и других лиц, представляющих угрозу, - до момента их въезда в ЕС", поясняют в пресс-службе Европарламента.

В настоящий момент документы путешественников из этих стран проверяются непосредственно на границе ЕС, и решения, допускать ли их в Евросоюз, принимаются сотрудниками органов погранконтроля.

Вопросы о судимости и нахождении в зонах конфликтов

Заполнение соответствующего электронного бланка позволить сделать процесс проверки более тщательным. При подаче документа помимо внесения личных данных нужно будет написать о наличии либо отсутствии предыдущих судимостей и нахождении в зонах конфликтов.

За процесс авторизации предстоит заплатить 7 евро, действительно полученное разрешение будет в течение трех лет. Лицам моложе 18 и старше 70 лет оно будет предоставляться бесплатно. Предполагается, что проверка не займет много времени. При этом она не заменяет досмотр на границе при въезде в ЕС.

Вслед за США и Канадой

В случае если ответ на какой-либо из указанных вопросов окажется положительным, рассмотрение займет до четырех недель. При этом риски будут учитываться в индивидуальном порядке. В случае получения отказа заявитель сможет подать апелляцию.

Подобные механизмы проверок уже существуют в США, Канаде и Австралии. Для приобретения силы закона нововведения должны быть еще одобрены Советом Евросоюза.

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