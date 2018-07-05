 ЕС хочет ужесточить процедуру въезда для граждан третьих стран | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2018

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Европа

ЕС хочет ужесточить процедуру въезда для граждан третьих стран

Депутаты Европарламента одобрили заполнение специального электронного бланка для граждан третьих стран, которым для въезда в ЕС не нужна виза.

Проверка паспорта на границе

Проверка паспорта на границе

Граждане третьих стран, которым для въезда в ЕС не нужна виза, с 2021 года должны будут заполнять специальный электронный бланк, где они будут указывать номера въездных документов, а также личные данные, включая имя, дату и место рождения, пол и гражданство.

Проверка этой информации будет осуществляться с помощью баз Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS). Соответствующие предложения в четверг, 5 июля, одобрены депутатами Европарламента.

Нововведение призвано "способствовать обнаружению преступников, террористов и других лиц, представляющих угрозу, - до момента их въезда в ЕС", поясняют в пресс-службе Европарламента.

В настоящий момент документы путешественников из этих стран проверяются непосредственно на границе ЕС, и решения, допускать ли их в Евросоюз, принимаются сотрудниками органов погранконтроля.

Вопросы о судимости и нахождении в зонах конфликтов

Контекст

Ровно год назад граждане Украины получили возможность ездить в страны Шенгенской зоны и почти во все государства ЕС без визы. DW подводит итоги первого года безвизового режима. (11.06.2018)

Несмотря на сообщения об использовании безвизового режима представителями организованной преступности Грузии в ЕС, ни Брюссель, ни Берлин не спешат принимать жесткие меры и пока сотрудничают с Тбилиси. (21.05.2018)

Заполнение соответствующего электронного бланка позволить сделать процесс проверки более тщательным. При подаче документа помимо внесения личных данных нужно будет написать о наличии либо отсутствии предыдущих судимостей и нахождении в зонах конфликтов.

За процесс авторизации предстоит заплатить 7 евро, действительно полученное разрешение будет в течение трех лет. Лицам моложе 18 и старше 70 лет оно будет предоставляться бесплатно. Предполагается, что проверка не займет много времени. При этом она не заменяет досмотр на границе при въезде в ЕС.

Вслед за США и Канадой

В случае если ответ на какой-либо из указанных вопросов окажется положительным, рассмотрение займет до четырех недель. При этом риски будут учитываться в индивидуальном порядке. В случае получения отказа заявитель сможет подать апелляцию.

Подобные механизмы проверок уже существуют в США, Канаде и Австралии. Для приобретения силы закона нововведения должны быть еще одобрены Советом Евросоюза.

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  • пляж в Греции

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    Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

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  • студенты на лекции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

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    Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

  • мужчина с макбуком на конференции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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С 11 июня 2017 г. вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины. Самое важное о "безвизе" - в фотогалерее DW. (06.04.2017)  

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