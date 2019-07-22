ЕС: Украинский народ дал властям мандат на проведение реформ

На украинских парламентских выборах, по предварительной оценке, в целом были соблюдены основные права и свободы, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич. Соответствующее заявление было распространено в понедельник, 22 июля. Характеризуя выборы, Косьянчич, по ее словам, руководствовалась оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь дал власти мандат на проведение реформ", - подчеркнула она, отметив, что кампания была конкурентной, а действия ЦИК - компетентными и эффективными. В то же время БДИПЧ ОБСЕ сообщило о подкупе избирателей и "переплетении деловых и политических интересов", влияющих на освещение выборов в СМИ. "Важно, чтобы украинские власти устраняли недостатки, выявленные на основе рекомендаций ОБСЕ/ БДИПЧ", - подчеркнула Косьянчич.

Евросоюз поддерживает демократическую, стабильную и процветающую Украину. "Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития нашей политической ассоциации и экономической интеграции и продолжения процесса реформ, лежащих в основе нашего соглашения об ассоциации, и тесного сотрудничества с этой целью с новой Верховной радой и новым правительством, когда оно будет сформировано", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. По результатам обработки почти 90 процентов протоколов, в украинский парламент проходят пять партий - "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко и "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84 процента.

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