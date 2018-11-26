ЕС тестирует детекторы лжи для погранконтроля въезжающих

Людей, въезжающих на территорию Евросоюза, вскоре на границе будут контролировать не сотрудники погранслужбы, а специальная компьютерная программа, в которой анимационный персонаж в виде полицейского проверяет все документы, включая визу, загранпаспорт и доказательства финансовой состоятельности. А также задает вопросы, например, о содержимом чемодана или цели путешествия. Ответы снимают на камеру и тут же анализируют. Новое, специально разработанное для этих целей программное обеспечение должно по выражению лица человека определить, лжет он или нет.

Насколько эффективен детектор лжи

Если человек успешно прошел испытание на этом своеобразном детекторе лжи, он не будет подвергаться контролю со стороны сотрудников пограничной службы. А вот в противном случае ему предстоит пройти полную процедуру пограничного и таможенного контроля. В 2019 году такая компьютерная программа в тестовом режиме будет установлена на отдельных пограничных участках вдоль внешней границы ЕС, в частности, в Литве, Венгрии и Греции.

Проводить погранконтроль будет анимационный персонаж, изображающий полицейского

Автоматическая система пограничного контроля со встроенным детектором лжи и анимационным полицейским является частью совместного исследовательского проекта iBorderControl, осуществляемого, в том числе венгерскими полицейскими, литовскими пограничниками и ганноверским Университетом имени Лейбница. Цель этого проекта - сделать пограничный контроль при въезде в ЕС более быстрым и надежным.

Ежегодно на территорию ЕС въезжают 700 млн человек. И эта цифра постоянно растет. Новая компьютерная система пограничного контроля должна помочь выявить в большом потоке въезжающих лиц нелегальных мигрантов и людей, связанных с криминальным миром.

В чем уязвима новая система?

Независимые эксперты сомневаются в успехе этого проекта, стоимость которого составляет 4,5 млн евро. У профессора Беннетта Кляйнберга (Bennett Kleinberg) из Института криминалистики при университетском колледже Лондона прежде всего вызывает вопрос, можно ли по выражению лица и мимике точно установить, лжет ли человек. Научных доказательств этому нет, указывает профессор. Применение этой техники лишь дает возможность понять, испытывает человек стресс или нет.

Новая компьютерная программа должна помочь и в предотвращении транспортных заторов на границе

Но очень часто во время путешествия стресс неизбежен, например, когда транзитный пассажир должен успеть на следующий рейс, или когда пассажиры путешествуют с детьми. Поэтому существует риск того, что людей, которые проходили компьютерный погранконтроль, могут необоснованно заподозрить во лжи и заставить пройти полную пограничную и таможенную процедуру контроля.

"И с научной точки зрения, это вызывает сомнение", - добавляет профессор Кляйнберг. Результаты первого теста новой программы, проведенного среди 30 человек, показали, что машина выявила 76 процентов из всех предоставлявшихся ложных данных.

Защита личных данных и вопрос этики

Те, кто при пересечении границы ЕС не прошли успешно испытание на так называемом детекторе лжи, должны будут дополнительно предоставить свои биометрические данные, например, сканированный снимок поверхности ладони и фото, пригодное для цифрового распознавания черт лица. Институт правовой информатики при Университете имени Лейбница в Ганновере анализирует возможные риски такого сбора персональных данных, а также этические и правовые моменты, с которыми связано внедрение новой программы пограничного контроля. Самой большой проблемой, на которую сейчас указывают исследователи, является этический аспект коммуникации человека и машины, говорит профессор права Тина Крюгель (Tina Krügel).

"При прохождении пограничного контроля, осуществляемого с помощью компьютерной программы, когда вам задает вопросы анимационный персонаж, человек оказывается в ситуации, которая априори вызывает у него недоверие и дискомфорт", - поясняет Тина Крюгель. Важно, чтобы эта программа могла адекватно реагировать и распознавать культурные различия, подчеркивает профессор права.

Вызывает сомнения с юридической точки зрения и использование детектора лжи, который по окончании автоматически выдает вердикт о потенциальном риске, который может якобы может исходить от опрошенного им человека. В Евросоюзе пока нет правовых положений, которые могли бы регулировать подобные вопросы.

В течение 9 месяцев тестовой фазы проекта проходить компьютерный пограничный контроль будут только те люди, которым уже разрешили въезд в ЕС, и только те, кто согласится сделать это добровольно. Тем временем эксперты будут оценивать техническую часть проекта и то, насколько пригодна к использованию компьютерная программа. Результаты будут переданы в Еврокомиссию, которая вместе со всеми странами-членами ЕС примет решение о том, будет ли пограничный контроль на границах Евросоюза осуществляться по-новому.

Смотрите также:

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без виз в Евросоюз с 11 июня 22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины С биометрическим паспортом в 30 стран С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Три месяца в ЕС Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без визы, но с документами Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины К родственникам или на конференцию? В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Сколько денег нужно иметь при себе? Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Экономия времени и денег Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления. Автор: Илья Коваль

