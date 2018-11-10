ЕС считает "выборы" в Донбассе незаконными

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными запланированные на 11 ноября "выборы" на территориях так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" и не намерен признавать их. "ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законодательство Украины", - говорится в заявлении Могерини, опубликованном в субботу, 10 ноября.

По ее словам, минские соглашения предусматривают, что местные выборы должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства, по стандартам и под наблюдением ОБСЕ. Эти причины делают так называемые выборы в Донбассе недействительными, указывает глава европейской дипломатии.

"Европейский Союз напоминает, что реализация минских соглашений всеми сторонами остается ключом к достижению устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом отношении", - отметила Могерини. В ее заявлении подчеркивается также, что Брюссель приветствует решение Киева продлить закон о специальном статусе для восточной части Украины до конца 2019 года.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:36 Now live 02:36 мин Поделиться ЕС о "выборах" в Донбассе Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/37ygt Фарс в Донбассе: ЕС критикует "фейковые выборы" (09.11.2018)