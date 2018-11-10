 ЕС считает ″выборы″ в Донбассе незаконными | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2018

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Европа

ЕС считает "выборы" в Донбассе незаконными

Евросоюз не намерен признавать "выборы" на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса. По словам главы европейской дипломатии, они незаконны и нарушают суверенитет Украины.

В Луганске

В Луганске перед "выборами"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными запланированные на 11 ноября "выборы" на территориях так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" и не намерен признавать их. "ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законодательство Украины", - говорится в заявлении Могерини, опубликованном в субботу, 10 ноября.

Контекст

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Несмотря на официальную демобилизацию, остатки проукраинских добровольческих подразделений в Донбассе, очевидно, неформально действуют и сейчас. Почему эти люди не спешат складывать оружие? (01.11.2018)

По ее словам, минские соглашения предусматривают, что местные выборы должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства, по стандартам и под наблюдением ОБСЕ. Эти причины делают так называемые выборы в Донбассе недействительными, указывает глава европейской дипломатии.

"Европейский Союз напоминает, что реализация минских соглашений всеми сторонами остается ключом к достижению устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом отношении", - отметила Могерини. В ее заявлении подчеркивается также, что Брюссель приветствует решение Киева продлить закон о специальном статусе для восточной части Украины до конца 2019 года.

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Фарс в Донбассе: ЕС критикует "фейковые выборы" (09.11.2018)

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    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

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    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

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    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

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    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

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  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

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Finanzministerium USA

США расширили санкции из-за Крыма и Донбасса 08.11.2018

В санкционные списки включены два украинца, один россиянин и 9 структур. Они наказаны за действия, связанные с российской аннексией Крыма и нарушением прав человека в Донбассе, сообщило министерство финансов США.

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