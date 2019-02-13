 ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги | Новости из Германии о Европе | DW | 13.02.2019

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Европа

ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

Деньги в стиральной машине

Европейская комиссия обнародовала перечень стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список включены 23 государства и территории, где наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 13 февраля. Странам ЕС следует подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств, говорится в заявлении.

Контекст

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Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег. В него включены, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

В ЕС "самые строгие стандарты для борьбы с отмыванием денег"

"Мы установили самые строгие в мире стандарты в предотвращении отмывания денег, но нам необходимо удостовериться в том, что в нашу финансовую систему не попадут незаконные доходы из других стран", - заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова.      

Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые, как ожидается, одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.

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    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

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    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Так выглядит сегодня каминный зал.

  • Замок Райнхардсбрунн

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    На третьем этаже открывается особенно неутешительная картина. Паркет снят неизвестными лицами. На полу безжалостно выдраны даже доски, находиться там небезопасно.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

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  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Выбиты не только стекла. Разбиты и старинные кованые фонари в парке.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    В течение последних лет правительству Тюрингии пришлось выделить 70 тысяч евро, чтобы хотя бы подлатать крышу. Так удалось спасти фрески и плафоны в одном из залов. Они позволяют представить, каким был замок и каким он мог бы стать. Теперь только на первоочередные ремонтные работы придется затратить 5 млн евро. А всего восстановление замка обойдется в 30-40 миллионов.

  • Замок Райнхардсбрунн

    Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

    Власти федеральной земли стали требовать от российских хозяев либо, наконец, что-то предпринять, либо отказаться от замка. Сын российского экс-депутата предложил Тюрингии купить у него Райнхардсбрунн. Но тогда пришлось бы оплатить и многомилионные долги, висевшие на нем. Правительству Тюрингии ничего не оставалось, как конфисковать замок. Это первый такой случай в новейшей истории Германии.

    Автор: Катерина Иванова


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Замок Райнхардсбрунн, конфискованный у семьи российского экс-депутата

Скандал вокруг замка Райнхардсбрунн в Тюрингии, который приобрели российские инвесторы и покупка которого вызвала подозрение в отмывании денег, привел к его конфискации. Вот как он выглядел раньше и как выглядит сейчас. (18.07.2018)  

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