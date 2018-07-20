 ЕС сдержанно воспринял новый план Лондона по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2018

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Европа

ЕС сдержанно воспринял новый план Лондона по "Брекзиту"

Глава делегации ЕС констатировал, что в новом плане Терезы Мэй многие вопросы остаются открытыми. Правительство ФРГ с чувством обеспокоенности следит за переговорами по "Брекзиту".

Участник демонстрации против Брекзита

Участник демонстрации против "Брекзита"

Евросоюз сдержанно отреагировал на новый план по "Брекзиту", представленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье в пятницу, 20 июля, приветствовал отдельные разделы так называемой "Белой книги" из Лондона, однако констатировал, что многие вопросы остаются открытыми. Со своей стороны глава МИД Ирландии Саймон Коувени выразил сомнение в том, что ЕС поддержит все содержащиеся в "Белой книге" предложения.

Накануне Барнье впервые встретился с новым британским министром по "Брекзиту" Домиником Раабом и 20 июля в Брюсселе проинформировал о результатах этой встречи министров из остальных 27 стран Евросоюза. По итогам брифинга Барнье сказал, что различные элементы, содержащиеся в "Белой книге", открывают путь к конструктивным дискуссиям, однако британские предложения должны быть практичными и не содействовать дальнейшей бюрократизации.

Контекст

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель. (10.07.2018)

На саммите в Брюсселе 27 стран ЕС решили перейти ко второй фазе переговоров с Великобританией о "Брекзите". DW объясняет, что это за фазы, что уже достигнуто и чего ожидать в дальнейшем. (15.12.2017)

Барнье также напомнил, что осталось лишь 13 недель для того, чтобы подготовить соглашение о порядке "Брекзита" к следующему саммиту ЕС, запланированному на октябрь. Он подчеркнул, что важно придерживаться графика, чтобы страны ЕС успели ратифицировать соглашение по "Брекзиту" к запланированной дате выхода Британии из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Между тем правительство ФРГ с чувством обеспокоенности следит за ходом переговоров по "Брекзиту", не исключая возможности неупорядоченного выхода Великобритании из состава ЕС. "В настоящее время мы не можем исключать ничего", - сказал государственный министр по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth) на полях встречи представителей стран ЕС в Брюсселе.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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