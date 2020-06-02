 ЕС резко осудил гибель Флойда как ″злоупотребление властью″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2020

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Мир

ЕС резко осудил гибель Флойда как "злоупотребление властью"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал расследовать инцидент, приведший к гибели афроамериканца Флойда в ходе задержания его полицией.

Протест после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Окленде, 29 мая 2020 года

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала волну протестов в США

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во вторник, 2 июня, резко осудил гибель афроамериканца Джорджа Флойда, произошедшую во время задержания его полицией Миннеаполисе . "Это - злоупотребление властью, которое надо заклеймить и с которым необходимо бороться", - заявил глава европейской дипломатии, выступая в Брюсселе.

Боррель потребовал провести подробное разбирательство этого дела. "Здесь, в Европе, мы, также как и люди в США, шокированы и приведены в ужас гибелью Джорджа Флойда", - добавил он.

Через неделю после инцидента, произошедшего 25 мая, официальные результаты вскрытия трупа 46-летнего афроамериканца подтвердили, что его смерть наступила в результате насилия, которое применил по отношению к нему сотрудник полиции. Во время задержания белый полицейский несколько минут придавливал шею Флойда к земле коленом, несмотря на то, что тот говорил, что не может дышать.

"Мы должны быть уверены в том, что в любом обществе лица, ответственные за поддержание порядка, не будут использовать свои возможности так, как это было в случае очень, очень несчастной гибели Джорджа Флойда", - сказал Жозеп Борелль.

Акции протеста после гибели Джорджа Флойда

После гибели Флойда в США по всей стране начались масштабные акции протеста против расизма и злоупотребления силой со стороны полиции. Реагируя на непрекращающиеся беспорядки, некоторые города, в том числе Вашингтон, ввели комендантский час, запретив жителям покидать свои дома в ночное время.

Демонстрации в связи с гибелью Джорджа Флойда на выходных, 31 мая и 1 июня, в которые католическая и протестантская церкви отмечают праздник Троицы, прошли и в некоторых европейских городах, в том числе в Дублине и Амстердаме.

"Мы поддерживаем право людей на мирные протесты и осуждаем все виды расизма и насилия", - заявил Боррель, комментируя многочисленные акции, прошедшие по всему миру. В то же время он указал, что, по его мнению, настала пора понизить градус напряжения. "Мы верим, что американцы способны как нация найти путь друг к другу, как нация залечить раны и заняться этими важными вопросами в нынешнее непростое время", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

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    Автор: Томас Гриммер, Григорий Аросев


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