 ЕС размораживает финансовую помощь Молдавии | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2019

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Европа

ЕС размораживает финансовую помощь Молдавии

После смены власти в Кишиневе Евросоюз возобновляет оказание финансовой помощи Молдавии. Еврокомиссар Хан заявил о начале выплат в ближайшие дни.

Йоханнес Хан

Йоханнес Хан

Евросоюз размораживает финансовую поддержку Молдавии. Об этом в понедельник, 15 июля, заявил в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хане после встречи с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску. По словам Хана, в течение следующих нескольких дней Еврокомиссия выделит Кишиневу 14,5 миллиона евро финансовой помощи. Эти деньги должны пойти, в частности, на поддержку программы профтехобразования, а также функционирования зоны свободной торговли Молдавии с ЕС.

Второй транш Молдавия получит осенью

Второй транш финансовой помощи Молдавия, по словам еврокомиссара, может получить уже нынешней осенью. Кроме того, осенью ЕС может предоставить Кишиневу первую часть кредита в рамках макрофинансовой помощи, направленного на поддержку платежного баланса страны. Но прежде необходимо дождаться финального отчета МВФ, добавил Хан. Макрофинансовая помощь Молдавии в сумме 100 миллионов евро была выделена Брюсселем в 2017 году.

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Но через год была приостановлена из-за нарушения принципов правового государства и демократии в стране. Среди условий возобновления финансовой поддержки в Брюсселе называли борьбу с коррупцией в Молдавии и проведение парламентских выборов в соответствии с международными нормами.

Курс Кишинева на ЕС

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил после встречи в Брюсселе, что новое правительство в Кишиневе настроено на то, чтобы приблизить Молдавию к ЕС. "Наша единственная внешнеполитическая ориентация - это европейская интеграция", - подчеркнул он и пообещал, что для этого правительство будет бороться с коррупцией и стремиться к деолигархизации. Попеску также отметил, что "Молдова пережила несколько тяжелых недель", когда продолжалось противостояние новой коалиции с предыдущей властью. "Но нам удалось их преодолеть при поддержке ЕС, США и России", - сказал глава внешнеполитического ведомства Молдавии.  

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