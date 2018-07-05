ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Европейский совет продлил в четверг, 5 июля, экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба высшего политического органа Евросоюза.

"Решение принято после нового отчета президента Макрона и канцлера Меркель 28-29 июня 2018 года перед Евросоветом, посвященного имплементации минских договоренностей, с которой связаны санкции", - отмечается в заявлении.

Суть санкций

Санкции распространяются на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары и технологии двойного назначения.

Так, пяти ведущим государственным фининститутам России и их "дочкам" за пределами Евросоюза ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала в ЕС. Это же касается трех российских энергетических и оборонных компаний. Запрещены поставки в РФ продукции, используемой для добычи нефти и поиска нефтяных месторождений.

Кроме того, 155 физическим лицам, причастным к нарушению территориального суверенитета Украины, запрещен въезд в страны ЕС, а их европейские активы заморожены - так же, как активы 38 российских юридических лиц.

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