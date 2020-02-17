ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси

Европейский Союз продлил санкции против Беларуси. Действие ограничительных мер пролонгировано до 28 февраля 2021 года, сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник, 17 февраля.
Речь идет об эмбарго на поставки оружия и техники, которая может быть использована для репрессий внутри страны, а также персональных санкциях в отношении четырех человек - замораживании их активов в ЕС и запрете на их въезд на его территорию, поясняется в документе. Санкции были введены в связи с исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.
Одновременно были продлены ограничения в отношении поставок в Беларусь биатлонного снаряжения. Винтовки для биатлона и пистолеты для стрелкового спорта по-прежнему будут поставляться только по предварительному разрешению компетентными органами соответствующих стран, указывается далее. Решение о продлении санкций будет опубликовано 18 февраля в официальном бюллетене ЕС.
МИД Беларуси призвал отменить санкции
Между тем в Минске заявили о "разочаровании" в связи с продлением санкций ЕС, назвав их "безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции" в политике Брюсселя в отношении Беларуси и призвав отменить все ограничительные меры.
"Очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам", - говорится в заявлении МИД страны.
Санкции ЕС в отношении Беларуси
Санкции ЕС в отношении Беларуси были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия.
В феврале 2016 года Евросоюз снял санкции со 170 чиновников Белоруссии, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний. По неофициальной информации, ослабление санкций могло быть связано с активной поддержкой Лукашенко усилий ЕС по преодолению украинского кризиса и организацией в Минске переговоров. При этом под санкциями остаются бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман и бывший глава спецотряда быстрого реагирования Дмитрий Павличенко.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская