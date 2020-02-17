ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси

Европейский Союз продлил санкции против Беларуси. Действие ограничительных мер пролонгировано до 28 февраля 2021 года, сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник, 17 февраля.

Речь идет об эмбарго на поставки оружия и техники, которая может быть использована для репрессий внутри страны, а также персональных санкциях в отношении четырех человек - замораживании их активов в ЕС и запрете на их въезд на его территорию, поясняется в документе. Санкции были введены в связи с исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

Одновременно были продлены ограничения в отношении поставок в Беларусь биатлонного снаряжения. Винтовки для биатлона и пистолеты для стрелкового спорта по-прежнему будут поставляться только по предварительному разрешению компетентными органами соответствующих стран, указывается далее. Решение о продлении санкций будет опубликовано 18 февраля в официальном бюллетене ЕС.

МИД Беларуси призвал отменить санкции

Между тем в Минске заявили о "разочаровании" в связи с продлением санкций ЕС, назвав их "безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции" в политике Брюсселя в отношении Беларуси и призвав отменить все ограничительные меры.

"Очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам", - говорится в заявлении МИД страны.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Санкции ЕС в отношении Беларуси были введены в 2004 году в качестве ответа на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия.

В феврале 2016 года Евросоюз снял санкции со 170 чиновников Белоруссии, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний. По неофициальной информации, ослабление санкций могло быть связано с активной поддержкой Лукашенко усилий ЕС по преодолению украинского кризиса и организацией в Минске переговоров. При этом под санкциями остаются бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман и бывший глава спецотряда быстрого реагирования Дмитрий Павличенко.

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