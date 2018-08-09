 ЕС призвал Россию предоставить лечение Олегу Сенцову | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2018

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Россия

ЕС призвал Россию предоставить лечение Олегу Сенцову

Евросоюз обеспокоен резким ухудшением состояния здоровья украинского режиссера Сенцова. В Брюсселе призвали РФ предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Фотография Олега Сенцова

Европейский Союз призвал Россию предоставить находящемуся в заключении украинскому режиссеру Олегу Сенцову "надлежащее лечение в специализированном медицинском учреждении в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 25 июля в качестве обеспечительной (временной) меры ". Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), распространенном в пятницу, 10 августа. ЕС выразил обеспокоенность в связи сообщениями о резком ухудшении состояния здоровья Сенцова.

Контекст

В письме к своей сестре Олег Сенцов написал, что "конец близок". Держащий голодовку с 14 мая украинский режиссер не получает писем и находится в информационном вакууме, написала Наталья Каплан. (08.08.2018)

В трагический финал голодовки Олега Сенцова не хочется верить. Режиссер должен творить, а не умирать в тюрьме. Но важнее оставаться живым в борьбе за свободу, считает Сергей Руденко. (10.08.2018)

Как отмечается в документе, Евросоюз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться на (Крымском. - Ред.) полуострове, и все незаконно задержанные украинские граждане в России и на Крымском полуострове будут незамедлительно освобождены".

С 14 мая 2018 года Олег Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинских политзаключенных в России. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе 9 августа в интервью DW сообщил о серьезном ухудшении состояния его здоровья - об обострении хронического заболевания сердца, проблемах с почками и печенью. 

Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его задержали в мае 2014 года в незаконно аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


 

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Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"

 

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

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Ссылки в интернете

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49296/statement-spokesperson-continuous-detention-ukrainian-film-director-oleg-sentsov_en

Аудио- и видеофайлы по теме

Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"  

Зоя Светова в "Немцова.Интервью": Путин и силы зла не вечны  

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