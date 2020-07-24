 ЕС призвал Россию незамедлительно освободить Юрия Дмитриева | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2020

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Европа

ЕС призвал Россию незамедлительно освободить Юрия Дмитриева

Официальный представитель Европейской службы внешних связей назвал дело Дмитриева очередным звеном в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в РФ.

Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

Европейская служба внешних связей в пятницу, 24 июля, выступила с заявлением по поводу приговора главе карельского отделения общества "Мемориал”, историку Юрию Дмитриеву. Как отмечается в документе, размещенном на официальном портале внешнеполитической структуры ЕС, "дело в отношении Дмитриева - это очередное звено в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в Российской Федерации”.

Европейские дипломаты считают, что обвинения против Дмитриева связаны с его правозащитной деятельностью, изучением политических репрессий и обнаружением мест массовых захоронений жертв террора. "Вынесенный приговор может дополнительно сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в стране”, - предупреждают в ЕС.

Брюссель призвал Москву "незамедлительно и безоговорочно” освободить Юрия Дмитриева, "приняв во внимание его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции”.

Приговор Юрию Дмитриеву

Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения. Заседание суда состоялось в закрытом для журналистов режиме. Как сообщил СМИ адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Прокуратура требовала для историка 15 лет тюрьмы.

Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года. Правозащитные организации считают дело главы карельского "Мемориала” политическим.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


 

Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

 

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