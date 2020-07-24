ЕС призвал Россию незамедлительно освободить Юрия Дмитриева

Европейская служба внешних связей в пятницу, 24 июля, выступила с заявлением по поводу приговора главе карельского отделения общества "Мемориал”, историку Юрию Дмитриеву. Как отмечается в документе, размещенном на официальном портале внешнеполитической структуры ЕС, "дело в отношении Дмитриева - это очередное звено в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в Российской Федерации”.

Европейские дипломаты считают, что обвинения против Дмитриева связаны с его правозащитной деятельностью, изучением политических репрессий и обнаружением мест массовых захоронений жертв террора. "Вынесенный приговор может дополнительно сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в стране”, - предупреждают в ЕС.

Брюссель призвал Москву "незамедлительно и безоговорочно” освободить Юрия Дмитриева, "приняв во внимание его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции”.

Приговор Юрию Дмитриеву

Петрозаводский городской суд 22 июля приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам заключения. Заседание суда состоялось в закрытом для журналистов режиме. Как сообщил СМИ адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный был оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Прокуратура требовала для историка 15 лет тюрьмы.

Дмитриев находился в следственном изоляторе более трех лет, он должен выйти на свободу в ноябре текущего года. Правозащитные организации считают дело главы карельского "Мемориала” политическим.

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