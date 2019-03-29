 ЕС призвал к немедленному освобождению арестованных крымских татар | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2019

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Европа

ЕС призвал к немедленному освобождению арестованных крымских татар

Указав, что задержанные обвиняются в принадлежности к организации, запрещенной в России, но не в Украине, в ЕС напомнили, что не признают исполнения российского законодательства в Крыму и Севастополе.

Российские силовики во время обысков в домах крымских татар 27 марта

Российские силовики во время обысков в домах крымских татар 27 марта

Евросоюз высказал России решительный протест в связи с задержанием в аннексированном Крыму 23-х крымских татар. "Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, опубликованном в субботу, 30 марта.

Представитель европейской дипломатии напомнила Москве, что организация Хизб ут-Тахрир, в принадлежности к которой обвиняют задержанных крымских татар, "запрещена в России, но не в Украине". Как отмечается в заявлении, события в Крыму лишь подтверждают доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором указывается, что "крымские татары по-прежнему несоразмерно страдают от полицейских рейдов и преследуются по закону за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, в судебных процессах, не соответствующих стандартам прав человека".

27 марта глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров сообщил о массовых обысках, которые российские силовики проводят  в домах крымских татар. По его словам, к пострадавшим семьям не пускали адвокатов, а в ряде случаев при обысках подбрасывали "запрещенные предметы и книги". 

Контекст

Правозащитники представили в Берлине доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Они назвали цифры и факты, свидетельствующие о масштабах этих нарушений. (19.12.2018)

ФСБ России обвиняет свыше двадцати крымских татар в участии в исламистской организации, запрещенной в РФ. Силовики провели массовые обыски в их домах на аннексированном Россией полуострове. (30.03.2019)

В свою очередь ФСБ РФ, проводившая операцию в Крыму при участии МВД и Росгвардии, заявила, что задержанные являются "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. Они, якобы, распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крымского полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации. 29 марта стало известно, что все арестованные крымские татары вывезены с полуострова и, возможно, помещены в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Что такое "Хизб ут-Тахрир"?

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Исламская партия освобождения". - Ред.)  -международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме. В России "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена. Хотя до сих неизвестно ни об одном теракте, совершенном ее сторонниками на территории РФ. Деятельность организации запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, ряде восточноевропейских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.

В США "Хизб ут-Тахрир" относят к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман. Не признает организацию террористической и Совет безопасности ООН.

Среди стран ЕС запрет на деятельность "Хизб ут-Тахрир" введен в Германии. Однако Берлин не считает организацию террористической, запрет связан с антисемитизмом и нежеланием признавать государство Израиль.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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