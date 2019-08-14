 ЕС призвал к деэскалации напряженности в Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2019

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Мир

ЕС призвал к деэскалации напряженности в Гонконге

Глава европейской дипломатии напомнила о степени независимости Гонконга. В городе более двух месяцев продолжаются протесты.

Акция протеста в Гонконге, 16 августа 2019 г.

Акция протеста в Гонконге, 16 августа 2019 г.

Евросоюз в связи с продолжающимися протестами в Гонконге призвал к сдержанности. "Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", - заявила в субботу, 17 августа, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая от имени 28 стран-членов ЕС. Кроме того, по мнению чиновницы, все заинтересованные стороны должны участвовать в крупномасштабном диалоге.

"Основные свободы, включая право на мирные собрания, а также высокая степень независимости Гонконга в соответствии с принципом "одна страна - две системы", закреплены в Основном законе и международных договорах, и должны соблюдаться", - продолжила Могерини.

Контекст

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Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале текущего года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Фактически, до 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений. С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста, их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее они стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

На ближайший марш, который пройдет в воскресенье, 18 августа, организаторы ожидают несколько сотен тысяч участников.

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