 ЕС прекращает военно-морскую миссию в Средиземном море | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2019

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Европа

ЕС прекращает военно-морскую миссию в Средиземном море

Италия наложила вето на продление военно-морской операции ЕС по спасению беженцев в Средиземном море. Миссия "София", начатая в 2015 году на фоне миграционного кризиса, прекращается.

Немецкий фрегат Аугсбург, участвовавший в миссии София у берегов Ливии

Немецкий фрегат "Аугсбург", участвовавший в миссии "София" у берегов Ливии

Евросоюз намерен завершить военно-морскую операцию у берегов Ливии, созданную для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха, передает во вторник, 26 марта, агентство dpa. При этом обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.

Контекст

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

Бундесвер не будет отправлять новый корабль для участия в миссии Sophia, созданной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев. (22.01.2019)

Судно морских спасателей из ФРГ выйдет в море из порта Лампедузы 1 июля. О гражданской инициативе по спасению терпящих бедствие беженцев рассказал в интервью DW капитан Инго Верт. (30.06.2015)

Соответствующая договоренность, которая была достигнута после многочасовых переговоров в Комитете по политике и безопасности, будет действительна в течение шести месяцев. Она может быть еще отменена до середины дня 27 марта властями стран ЕС.

Италия наложила вето

Дальнейшее продление участия в операции военных кораблей сорвалось из-за вето, наложенного Италией.

В рамках миссии "София"корабли военно-морских сил стран Евросоюза проводили гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки боролись с контрабандой людей и вооружений, спасали беженцев на море и обучали сотрудников береговой охраны Ливии. За три года было спасено около 50 тысяч человек.

До 2018 года всех беженцев, снятых с лодок в рамках миссии, доставляли в итальянские порты. Однако новое популистское правительство в Риме заявило, что Италия впредь не намерена быть единственной страной, принимающей беженцев, спасенных на море в рамках "Софии". Рим считает неприемлемым закрепленное в мандате этой миссии положение о том, что принимать спасенных на море обязана исключительно Италия.

Мандат миссии, созданной Брюсселем на фоне миграционного кризиса в 2015 году, истекал в конце 2018 года. В декабре его продлили еще на три месяца. В январе 2019 года Германия приостановила участие в миссии.

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