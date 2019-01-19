 ЕС предложил свой вариант транзита газа из РФ через Украину | Новости из Германии о Европе | DW | 21.01.2019

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Европа

ЕС предложил свой вариант транзита газа из РФ через Украину

На переговорах между ЕС, Россией и Украиной Брюссель внес свое предложение о транзите газа с 2020 года. Еврокомиссар Шефчович считает, что новый контракт должен быть долгосрочным, а объемы - "жизнеспособными".

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Еврокомиссия представила свой вариант контракта на транзит газа из России через Украину с начала 2020 года. Это "предложение покрывает три основных параметра будущего транзитного соглашения: продолжительность, объемы и тарифы", заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович по окончании трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией, состоявшихся в Брюсселе в понедельник, 21 января.

Сообщать какие-либо подробности он отказался, сославшись на то, что не хочет помешать достижению успешного результата. "Я уверен, что это справедливое предложение, основанное на нашем тщательном анализе", - добавил еврокомиссар. В то же время Шефчович, как пояснил он сам, считает необходимым, чтобы контракт был "полностью совместимым с ЕС" и долговременным, то есть со сроком действия не менее десяти лет. Объемы газа при этом должны быть "коммерчески жизнеспособными".

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Следующая трехсторонняя встреча по газу на уровне министров состоится в мае, а пока эксперты продолжат разрабатывать соглашение. В мае же, по словам Мароша Шефчовича, наступит ясность после президентских выборов в Украине. "Если все пойдет хорошо и все участники будут работать на одну цель, я уверен, что этот процесс завершат успешно до конца этого года", - отметил Шефчович.

От России в переговорах участвовали министр энергетики страны Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер от Украины - министр иностранных дел Павел Климкин, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Действие нынешнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2019 года. Цель участников трехстороннего диалога - найти компромисс по поводу контракта с 1 января 2020 года.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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