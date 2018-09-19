ЕС поддержал идею проведения саммита по миграции вместе с ЛАГ

Главы государств и правительств стран Европейского Союза на неформальном саммите в Зальцбурге поддержали идею проведения саммита по вопросам миграции с Лигой арабских государств. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи в четверг, 20 сентября, председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, подобный саммит может состояться уже в феврале 2019 года. Туск, на которого ссылается агентство dpa, пояснил, что в ближайшие дни вновь обсудит этот вопрос с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Активизировать сотрудничество с Северной Африкой
Для преодоления миграционного кризиса ЕС намерен усилить экономическое сотрудничество с североафриканскими странами, в первую очередь Египтом. Цель состоит в том, чтобы создать ситуацию, при которой "как можно меньше людей из североафриканских государств незаконно направлялись в Европу", подчеркнул федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Египет, по его словам, работает в этом направлении чрезвычайно эффективно и является образцом. За последние два года ни одно судно с мигрантами нелегально не покинуло эту страну, а беженцы, которые пытались проделать этот путь, были возвращены обратно.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Евросоюзу необходимо заключить с такими странами, как Египет, Тунис, Марокко и Ливия, соглашения по мигрантам аналогичные тому, что имеется у ЕС с Турцией.
Как отметила Меркель, вопрос справедливого распределения беженцев по странам ЕС почти не обсуждался, поскольку за прошедшее время в этом направлении не произошло никаких реальных улучшений. При этом канцлер очень сдержанно высказалась о так называемой "гибкой солидарности" при урегулировании миграционного кризиса. Речь идет о том, что страны Евросоюза, не желающие принимать беженцев, вкладывают дополнительные средства в бюджет ЕС.
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Автор: Нермин Исмаил