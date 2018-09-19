 ЕС поддержал идею проведения саммита по миграции вместе с ЛАГ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.09.2018

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Европа

ЕС поддержал идею проведения саммита по миграции вместе с ЛАГ

Участники неформального саммита Евросоюза полагают, что с североафриканскими странами необходимо заключить соглашения по мигрантам аналогичные тому, что имеется у ЕС с Турцией.

Мигранты в порту египетского города Розетта (Фото из архива)

Мигранты в порту египетского города Розетта (Фото из архива)

Главы государств и правительств стран Европейского Союза на неформальном саммите в Зальцбурге поддержали идею проведения саммита по вопросам миграции с Лигой арабских государств. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи в четверг, 20 сентября, председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, подобный саммит может состояться уже в феврале 2019 года. Туск, на которого ссылается агентство dpa, пояснил, что в ближайшие дни вновь обсудит этот вопрос с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Активизировать сотрудничество с Северной Африкой

Контекст

В восточногерманском Хемнице уже два дня буйствуют правые радикалы. Полиция с ситуацией не справляется. Чтобы побороть правые структуры, не хватает политической воли, считает Ханс Пфайфер. (28.08.2018)

Хотя гражданская война в Сирии еще не закончилась, Дамаск вместе со своими союзниками Москвой и Тегераном говорит о необходимости восстановления страны. Но кто будет его финансировать? (27.08.2018)

Египет готов содействовать Евросоюзу в пресечении притока нелегальных беженцев в Европу, сообщил действующий председатель ЕС Курц. По его словам, все страны ЕС просили его начать переговоры с Каиром по данному вопросу. (20.09.2018)

Для преодоления миграционного кризиса ЕС намерен усилить экономическое сотрудничество с североафриканскими странами, в первую очередь Египтом. Цель состоит в том, чтобы создать ситуацию, при которой "как можно меньше людей из североафриканских государств незаконно направлялись в Европу", подчеркнул федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Египет, по его словам, работает в этом направлении чрезвычайно эффективно и является образцом. За последние два года ни одно судно с мигрантами нелегально не покинуло эту страну, а беженцы, которые пытались проделать этот путь, были возвращены обратно.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Евросоюзу необходимо заключить с такими странами, как Египет, Тунис, Марокко и Ливия, соглашения по мигрантам аналогичные тому, что имеется у ЕС с Турцией.

Как отметила Меркель, вопрос справедливого распределения беженцев по странам ЕС почти не обсуждался, поскольку за прошедшее время в этом направлении не произошло никаких реальных улучшений. При этом канцлер очень сдержанно высказалась о так называемой "гибкой солидарности" при урегулировании миграционного кризиса. Речь идет о том, что страны Евросоюза, не желающие принимать беженцев, вкладывают дополнительные средства в бюджет ЕС.

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Крепость Европа, или Как ЕС отгораживается от беженцев - DW Новости (29.06.2018) – DW Новости (29.06.2018)

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

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На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"  

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