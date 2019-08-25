 ЕС не поддерживает идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2020

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Мир

ЕС не поддерживает идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Для возвращения РФ в "большую семерку" Москве надо сначала изменить свой курс, считают в ЕС. Тем временем Москва предложила пригласить на саммит G7 и Китай.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает нынешний формат G7 устаревшим

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во вторник, 2 июня, раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на следующий саммит G7. РФ не сможет вернуться в группу "большой семерки" до тех пор, пока она не изменит свой курс, подчеркнул глава европейской дипломатии, выступая в Брюсселе.

Являясь страной-хозяйкой саммита G7 в этом году, США могут лишь направлять разовые приглашения на встречи, проходящие в рамках этого мероприятия, но не менять его формат, напомнил дипломат.

Идея Трампа по смене формата G7

Изначально планировалось, что 46-ой саммит G7 пройдет с 10 по 12 июня в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид. Однако в марте на фоне пандемии коронавируса Вашингтон заявил о намерении заменить очную встречу мировых лидеров общением в формате видеоконференции.

Позже Трамп предложил все-таки вернуться к очному формату саммита, заявив, что он мог бы стать признаком возвращения Америки к привычному укладу жизни. Однако канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) отказалась от поездки в Вашингтон на фоне пандемии COVID-19.

30 мая Дональд Трамп озвучил идею отложить саммит "большой семерки" до осени и расширить его формат "до G10 или G11", пригласив на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

По словам Трампа, саммит G7 в расширенном формате мог бы состояться в сентябре - перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН или после него. "Или, возможно, я сделаю это (проведу саммит G7- Ред.) сразу после выборов", - добавил Трамп. В ноябре 2020 года в США должны пройти выборы президента страны, и, судя по всему, Трамп практически не сомневается в собственном переизбрании.

Реакция Москвы на идею Трампа расширить формат G7

1 июня Трамп сообщил по телефону президенту России Владимиру Путину о своем намерении пригласить Россию на встречу "большой семерки", однако в Кремле сдержанно отреагировали на эту идею, пишет агентство Reuters.

Как заявила 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает, что идея Трампа провести саммит G7 в расширенном составе "идет в правильном направлении". В то же время Россия полагает, что в саммите должен принимать участие и Китай, уточнила спикер. "Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьезные начинания глобального значения", - цитирует Захарову газета "Известия".

Членами "большой семерки", кроме США, являются Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Россия была исключена из состава этой группы в 2014 году после аннексии Крыма.

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    Автор: Илья Коваль


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