ЕС и страны Центральной Азии выработали соглашение о партнерстве

Евросоюз продолжает проводить в жизнь стратегию по расширению партнерства со странами Центральной Азии, одобренную Еврокомиссией в мае. В субботу, 6 июля, представители ЕС и двух центральноазиатских государств успешно завершили переговоры о заключении нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Евросоюза.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини приехала в Киргизию для участия в первом Форуме ЕС - Центральная Азия. Она провела переговоры о двустороннем сотрудничестве с министром иностранных дел Киригизии Чингизом Айдарбековым. Соглашение перед подписанием будет рассмотрено парламентом Киргизии и пройдет процедуру согласования в структурах Евросоюза.
С главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым Могерини в тот же день в Ашхабаде подписала "соглашение между правительством Туркменистана и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по Атомной Энергии о создании и привилегиях и иммунитетах Делегации Европейского Союза в Туркменистане", сообщается на сайте туркменского МИДа.
"Центральная Азия, как уже понятно всем, не является периферией других регионов. Вы находитесь на перекрестке континентов и культур. И явно не для того, чтобы быть шахматной доской для внешних сил и геополитических игр", - подчеркнула Могерини. Она отметила, что регион переживает "время возможностей", и Евросоюз, "всегда присутствовавший здесь в тяжелые времена", не желает упускать возможности укрепить партнерство и во время позитивных сдвигов.
"Мы, европейцы, здесь не ради геополитических интересов или игр. Вы это хорошо знаете. Мы здесь, потому что мы верим в потенциал этого региона, и, самое главное, в потенциал людей этого региона", - заявила представитель ЕС.
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