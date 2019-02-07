ЕС и НАТО в Конституции Украины - больше, чем предвыборный шум?

Одобренный Конституционным судом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о закреплении курса на европейскую и евро-атлантическую интеграцию 7 февраля поддержали 334 депутата Верховной рады. Инициатор законопроекта, президент Петр Порошенко, назвал 7 февраля "историческим днем" и заявил, что этот документ "не только о военной безопасности, но и о безопасности гражданина, безопасности на улицах, верховенстве права".

Часть депутатов не поддержала конституционные изменения, настаивая на референдуме по отказу от внеблокового статуса. Критики также обвиняют Порошенко в использовании конституционных изменений в своей президентской кампании.

Голосование в Раде в атмосфере скандала

Сразу после открытия заседания украинского парламента 7 февраля депутаты от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" заблокировали парламентскую трибуну. Они требовали еще до голосования за конституционные изменения добавить в повестку дня рассмотрение постановления о снижении коммунальных тарифов для населения. В кулуарах один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что его единомышленники будут голосовать против конституционных изменений. "Не может парламент, имея рейтинг доверия целых три процента, принимать решения за весь народ Украины. Такие решения должны проходить только через референдум", - сказал Бойко.

Петр Порошенко

Депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" однозначно поддерживали "закрепление цивилизационного выбора". Заместитель председателя этой фракции Алексей Гончаренко прогнозировал, что эту позицию поддержит по крайней мере 303 депутата при необходимых 300 голосах конституционного большинства. Но сопредседатель депутатской группы "Партия "Возрождение" Виктор Бондарь призвал своих коллег воспользоваться ситуацией и заставить провластные парламентские силы сначала рассмотреть социальные проблемы граждан и реформаторские законы, а уже потом голосовать за смену внешнеполитического курса государства.

Внефракционные депутаты, представители фракции партий "Самопомощь" и "Батькивщина" в один голос заявляли о своей полной поддержке интеграции в ЕС и НАТО. В то же время они подвергли сокрушительной критике Петра Порошенко за "намерение воспользоваться конституционными изменениями" для успеха своей президентской избирательной кампании. "Абсолютно прогнившая коррумпированная власть, (...) которая зарабатывает сегодня на войне, пытается использовать священные вещи - членство Украины в ЕС и НАТО - для того, чтобы как ширмой прикрыть то, что они реально делают в кулуарах", - заявила Юлия Тимошенко.

Курс на ЕС и НАТО: прорыв или очередная декларация?

Николай Мельник из аналитической группы "Левиафан" назвал результат голосования в Верховной раде ожидаемыми. "Был создан информационный миф: если ты не поддерживаешь курс в НАТО, значит ты поддерживаешь курс на Москву, соответственно, ты - агент Кремля. Ни один политик в предвыборный период не хочет быть агентом Кремля", - отметил эксперт.

Владимир Денисюк

Вместе с тем, Мельник не обнаружил никакой связи между утвержденными конституционными изменениями и реальными шагами по интеграции в ЕС и НАТО. Ведь принятый Верховной радой законопроект исключил из переходных положений конституции пункт, предусматривающий использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами. "Довольно непоследовательно говорить, что мы хотим вступить в военный блок и при этом запрещать размещение военных баз других государств на своей территории... Фактически, мы заблокировали вступление в НАТО", - считает Мельник.

Реформы в Украине, как залог успеха

Но эти оценки не смущают близкого к президентским кругам историка и политолога Александра Палия. Он назвал вступление Украины в ЕС и НАТО вопросом будущего страны и ее выживания. "Кроме этого, такой шаг продемонстрирует западным партнерам серьезность наших намерений относительно евроатлантической интеграции, поскольку это означает, что ни одно новое украинское правительство уже не изменит направления, закрепленного в конституции", - пояснил эксперт DW.

Однако евроинтеграционные и евроатлантические приоритеты Украины еще до их закрепления в конституции уже были зафиксированы в новом законе о нацбезопасности и обороне, а также в изменениях к закону об основах внутренней и внешней политики. "Если в стране не пройдут серьезные реформы, если их результаты не будут чувствовать рядовые граждане, то любая политическая сила сможет изменить этот курс. Даже если он будет прописан в основном законе", - считает старший аналитик Украинского совета по международным отношениям Владимир Денисюк. Он убежден, что украинской власти достаточно просто "старательно выполнять домашнюю работу по проведению реформ".

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