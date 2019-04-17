ЕС и Канада предостерегли США от шагов против фирм, работающих на Кубе

Решение Соединенных Штатов разрешить судебные процессы против иностранных фирм, действующих на Кубе, приведет к "спирали судебных исков", предупредили Европейский Союз и Канада в совместном заявлении, опубликованном в среду, 17 апреля.
В документе, подписанном главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини, министром иностранных дел Канады Кристей Фриланд и комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем, шаг Вашингтона называется "прискорбным" и высказывается уверенность, что он окажет "серьезное влияние" на законный бизнес на Кубе.
"Наши законы допускают, что любые претензии США будут сопровождаться встречными исками в европейских и канадских судах, поэтому решение США разрешать иски против иностранных компаний может привести только к ненужной спирали судебных процессов", - подчеркивается в заявлении.
ЕС и Канада выразили намерение совместно "защищать интересы своих компаний" в рамках Всемирной торговой организации.
Ранее в тот же день госсекретарь США Майк Помпео объявил, что американские граждане со 2 мая получат право подавать в суд на компании, которые работают на Кубе и пользуются собственностью, конфискованной после Кубинской революции 1959 года и прихода к власти коммунистического режима во главе с Фиделем Кастро. Глава Госдепа США обвинил кубинские власти в том, что они угнетают собственный народ и экспортируют насилие в другие страны региона. В первую очередь американская администрация недовольна тем, что Гавана оказывает поддержку главе Венесуэлы Николасу Мадуро.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Красочные кулисы
Такого еще не видывал бульвар Прадо: парад высокой моды прямо на улице в центре Гаваны! Манекенщицы представляют круизную коллекцию одежды французского модного дома Chanel сезона 2016/2017.
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
В культовой оправе
Сначала Барак Обама, затем Rolling Stones, а теперь и Карл Лагерфельд приехал на Кубу. Немецкий модельер и художественный директор французского модного дома Chanel позирует с мальчиком-моделью на фоне одного из культовых кубинских олдтаймеров, которых еще полно на улицах Гаваны.
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Жизель с веером
Всемирно известного модельера Карла Лагерфельда сопровождает в Гаване целая свита знаменитостей: бразильская супермодель Жизель Бюндхен, например…
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Селфи с Тильдой
... или британская киноактриса Тильда Суинтон, любезно позирующая для фото.
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Довольные жители
За дефиле под открытым небом наблюдали из окон, с балконов и крыш счастливые обладатели центральной прописки и их гости.
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
В кадре - Вин Дизель
За солнцезащитными очками скрывается популярный актер боевиков Вин Дизель…
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Паради на Прадо
... также среди именитых гостей французская актриса, певица и фотомодель Ванесса Шанталь Паради.
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Эклектика стилей
Смешение стилей показал Лагерфельд на дефиле в Гаване: круизная коллекция Chanel сезона 2016/2017 демонстрирует силуэты моды 1930-х годов в сочетании с романтическими рюшами или яркими цветными орнаментами...
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Что ждет Кубу?
... думали, наверняка, местные жители, наблюдавшие за гламурным зрелищем на бульваре Прадо.
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Внук Фиделя
В центре событий - фотомодель Антонио Кастро, внук бывшего президента Кубы Фиделя Кастро.
-
Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу
Танцуют все
Завершился показ круизной коллекции Chanel зажигательной карибской вечеринкой для всех участников парада мод: самба в исполнении манекенщиц и местных жителей.
Автор: Мартин Муно, Элла Володина