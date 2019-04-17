 ЕС и Канада предостерегли США от шагов против фирм, работающих на Кубе | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2019

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Европа

ЕС и Канада предостерегли США от шагов против фирм, работающих на Кубе

ЕС и Канада предупреждают Вашингтон об опасности "спирали судебных исков", если США разрешат подавать в суды против иностранных фирм, которые работают на Кубе. Такое право американцы должны получить со 2 мая.

На улице Гаваны

На улице Гаваны

Решение Соединенных Штатов разрешить судебные процессы против иностранных фирм, действующих на Кубе, приведет к "спирали судебных исков", предупредили Европейский Союз и Канада в совместном заявлении, опубликованном в среду, 17 апреля.

В документе, подписанном главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини, министром иностранных дел Канады Кристей Фриланд и комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем, шаг Вашингтона называется "прискорбным" и высказывается уверенность, что он окажет "серьезное влияние" на законный бизнес на Кубе.

Контекст

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"Наши законы допускают, что любые претензии США будут сопровождаться встречными исками в европейских и канадских судах, поэтому решение США разрешать иски против иностранных компаний может привести только к ненужной спирали судебных процессов", - подчеркивается в заявлении.

ЕС и Канада выразили намерение совместно "защищать интересы своих компаний" в рамках Всемирной торговой организации.

Ранее в тот же день госсекретарь США Майк Помпео объявил, что американские граждане со 2 мая получат право подавать в суд на компании, которые работают на Кубе и пользуются собственностью, конфискованной после Кубинской революции 1959 года и прихода к власти коммунистического режима во главе с Фиделем Кастро. Глава Госдепа США обвинил кубинские власти в том, что они угнетают собственный народ и экспортируют насилие в другие страны региона. В первую очередь американская администрация недовольна тем, что Гавана оказывает поддержку главе Венесуэлы Николасу Мадуро.

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