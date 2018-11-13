ЕС заискивает перед Кремлем в вопросе принятия "акта Магнитского"?

Сооснователь и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management (с 1995 по 2006 годы один из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке), американский финансист Уильям Браудер перечисляет несколько событий, которые, как он полагает, в совокупности являются более чем достаточными для того, чтобы Европейский Союз наказал Кремль за нарушения в области прав человека. Это дело Скрипалей, сбитый в небе над Донбассом малайзийский Boeing, лишение свободы украинского режиссера Олега Сенцова и аннексия Крыма. "Чтобы что-то случилось в ЕС, - сухо говорит Браудер, - необходимы власть и рычаги для оказания влияния, сила и стыд". Браудер лично пытается способствовать тому, что, по крайней мере, касается появления чувства стыда.

Как появился "акт Магнитского" в США

Друг Браудера, российский юрист Сергей Магнитский работал в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Hermitage Capital Management. В 2007 году российская прокуратура заподозрила дочерние предприятия фонда в уклонении от налогов. После обысков в компании Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет - за семь дней до истечения годичного срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда. По утверждению адвокатов, смерть Магнитского стала следствием отказа администрации СИЗО предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

Сергей Магнитский (фото из архива)

Гибель Сергея Магнитского вызвала широкий международный резонанс и стала поводом для принятия в 2012 году в США и позднее в Канаде инициированного Баудером "акта Магнитского", который предусматривает персональные санкции (замораживание активов и запрет на выдачу виз) в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В 2016 году Конгресс США принял законопроект, расширяющий действия "акта Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон получил название "Акт о глобальной подотчетности в области прав человека".

Со своей стороны Уильям Браудер пытается добиться того, чтобы соответствующие нормы нашли отражение в законодательстве Евросоюза. И после почти десятилетней борьбы он все еще не может поверить, что этого до сих пор не произошло. "В ЕС есть законодательство о внесении в санкционный список лиц, ответственных за использование химического оружия и за политические вторжения, - заявил Браудер в интервью DW. - И, как мы знаем, мы живем в мире массовых нарушений прав человека, которые происходят повсюду каждый день".

Поддержка "акта Магнитского" со стороны Европарламента

В 2014 году Европейский парламент подавляющим большинством поддержал призыв к Еврокомиссии принять "акт Магнитского" для ЕС. Не получив ответа, евродепутаты в 2017 году повторно обратились к председателю Европейского совета Дональду Туску и верховному представителю ЕС по внешней политике Федерике Могеррини, которые не способствовали тому, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Уильям Браудер добивается принятия "акта Магнитского" для Евросоюза

А Уильям Браудер решил напрямую лоббировать принятие документа в европейских столицах: Великобритания, Эстония, Латвия и Литва уже приняли собственные аналоги "акта Магнитского". Браудер, которому запрещен въезд в Россию с 2005 года, считает, что Дания, Франция и Швеция - среди тех стран, которые последует данному примеру.

Тем временем власти России, где финансист заочно был дважды (в 2013-м и 2017 годах) признан виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве и приговорен к девяти и восьми годам заключения, пытаются его преследовать с помощью Интерпола, добиваясь выдачи РФ. В вышедшей в свет в 2015 годe книге "Красный циркуляр" Уильям Браудер объясняет свою эволюцию из инвестора в правозащитники.

Браудер отрицает, что живет в "страхе", но он действительно всегда наготове, наблюдая за любыми деталями, которые могут указывать на то, что российские оперативники рядом. Возможно, готовя его похищение, о котором власти США предупредили финансиста.

Браудеру не нравится идея Нидерландов

Наконец, у Браудера есть то, что он называет "проблеском надежды" для своего дела на уровне ЕС. 20 ноября в Нидерландах по приглашению властей страны пройдут переговоры представителей всех государств-членов Евросоюза, на которых будет обсуждаться введение санкций на уровне ЕС за нарушения прав человека.

Однако данная инициатива не кажется ему успешной: нидерландское предложение касается "глобального санкционного режима за нарушения прав человека", а не принятия европейского аналога "акта Магнитского". Браудер возмущен и утверждает, что это капитуляция Брюсселя перед Москвой. На этой неделе он выступит на заседании комитета по иностранным делам парламента Нидерландов, чтобы показать, почему важно сохранить имя Магнитского в законопроекте.

"Это как удаление имени Сахарова или Манделы, потому что это расстроило бы Россию или Южную Африку, - отмечает он. - Это смешно. Имя Сергея Магнитского есть в законодательных актах шести стран. Это его жертва, его убийство привело к появлению всего этого движения. И теперь голландцы хотят удалить его имя - это просто оскорбительно".

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