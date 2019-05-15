 ЕС готов снизить до нуля ввозные пошлины на автомобили из США | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2019

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Германия

ЕС готов снизить до нуля ввозные пошлины на автомобили из США

ЕС готов ответить на претензии США, которые обвиняют его в том, что американские ввозные пошлины на автомобили ниже европейских, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (фото из архива)

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (фото из архива)

Евросоюз намерен сделать шаг к урегулированию торгового конфликта с США, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 21 июля. По его словам, ЕС готов снизить до нуля ввозные пошлины на американские автомобили. Сейчас таможенная пошлина на легковые автомобили из США составляет 10 процентов. В свою очередь, европейские автомобили, импортируемые в США, облагаются таможенным сбором в 2,5 процента.

Во время своего недавнего визита в США Альтмайер предложил отменить ввозные пошлины на промышленные товары - в том числе, и на автомобили. "Таким образом мы устранили бы претензии США, которые обвиняют Евросоюз в том, что американские ввозные пошлины на автомобили ниже европейских", - подчеркнул министр. 

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Впрочем, США не слишком заинтересованы в снижении ввозных пошлин до нуля, пишет газета Welt со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Вашингтон опасается, что в таком случае на американский рынок попадет еще больше европейских автомобилей.

Торговый конфликт ЕС и США

Президент США Дональд Трамп в феврале объявил о своем намерении ввести штрафные пошлины в размере до 25 процентов на автомобили, импортируемые в США из ЕС, если Евросоюз не начнет переговоры о свободной торговле. Эта мера затронула бы, прежде всего, немецкие автоконцерны.

В свою очередь, страны ЕС в апреле официально одобрили мандат на переговоры об урегулировании торгового конфликта с США. Мандат позволит Еврокомиссии начать переговоры с Вашингтоном об отмене пошлин на промышленные товары, а также об углублении сотрудничества в других областях.

В середине июля Петер Альмайер провел встречу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером  в Вашингтоне. По итогам встречи министр экономики ФРГ заявил, что считает возможным, что стороны торгового конфликта частично придут к компромиссу до конца 2019 года.

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    Автор: Ирина Филатова


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