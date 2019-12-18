ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев по программе переселения

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии, обнародованном в среду, 18 декабря. В частности, Германия намерена разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в МВД ФРГ. В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

Вклад ЕС в переселение - крупнейший в мире

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС "крупнейшим в мире". "Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы" для защиты "наиболее уязвимых", подчеркнул он.

В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон особо выделила необходимость "прочного партнерства с третьими странами". По ее словам, программа является "ключевым инструментом" для гарантии того, что нуждающиеся в защите "не станут рисковать жизнями и доберутся до ЕС безопасными и легальными способами".

По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в Евросоюз по программе переселения с 2015 года. Принимающая страна получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта 10 тысяч евро в качестве финансовой поддержки.

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