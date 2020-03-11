 ЕС выделит 15 млрд евро для борьбы с COVID-19 в мире | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2020

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Европа

ЕС выделит 15 млрд евро для борьбы с COVID-19 в мире

Евросоюз принял решение помочь партнерам по всему миру, чтобы вирус не вернулся вновь в Европу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз решил выделить 15 млрд евро для помощи бедным странам-партнерам в борьбе с эпидемией коронавируса, заявила во вторник, 7 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении. Она отметила, что страны Африки через несколько недель столкнутся с теми же проблемами, с которыми сейчас имеют дело страны ЕС, и должны будут сдерживать распространение эпидемии.

По словам фон дер Ляйен, выделенные деньги должны содействовать укреплению системы здравоохранения стран-партнеров ЕС и поддержать их экономику. Глава Еврокомиссии не назвала страны-получатели такой поддержки. Так же неизвестно, как будет финансироваться эта помощь - обсудить детали и размер взносов стран ЕС должны министры развития.

Европейские чиновники ранее уже высказывали опасение, что борьба с COVID-19 в Европе может оказаться бесполезной, если вирус получит массовое распространение в Африке и вновь придет в Европу. По словам Урсулы фон дер Ляйен, нужен "скоординированный глобальный ответ".

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    Автор: Елена Гункель


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