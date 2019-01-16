 ЕС ввел санкции против граждан РФ за конфликт в Керченском проливе | Новости из Германии о Европе | DW | 15.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС ввел санкции против граждан РФ за конфликт в Керченском проливе

В черный список Евросоюза внесены восемь россиян, причастных к задержанию военнослужащих украинских ВМС.

Российская береговая охрана в Керченском проливе

Российская береговая охрана в Керченском проливе

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива и задержанию военнослужащих украинских ВМС в конце 2018 года. О штрафных мерах сообщается в пятницу, 15 марта, вофициальном журнале ЕС.

В черный список лиц, чьи активы в ЕС заморожены и кому запрещен въезд в Евросоюз, попали командующий войсками РФ Южного военного округа Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ аннексированных Россией Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Контекст

Украина призывает Евросоюз к расширению экономических санкций против Москвы после инцидента в Керченском проливе. Берлин и его партнеры настаивают на сохранении действующих. (06.12.2018)

На саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза обсудили события в Керченском проливе. Почему в ЕС пока избегают говорить о новых санкциях - в репортаже DW. (14.12.2018)

Кроме того, в нем числятся командир корабля "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму Алексей Шатохин, глава отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

Перечень этих лиц добавлен в общий реестр тех, кто "находится под санкциями в связи с подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Ограничения, вступившие в силу со дня публикации, введены в связи с применением Российской Федерацией силы в Керченском проливе, "что является нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины".

Вместе с тем, Европейский Союз продлил на полгода введенные ранее индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины - до 15 сентября 2019 года.

Керченский кризис

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. После захвата украинских кораблей президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении в ряде регионов страны военного положения.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Азовское море

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге

    "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

  • Плакат Крым и Россия

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Конфликты в Керченском проливе: на каком основании?

    Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

  • Здание Европарламента в Страсбурге

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    ЕС критикует Россию

    Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

  • Строительство моста через Керченский пролив

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чрезмерные" проверки в Азовском море

    Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

  • Рыболовецкое судно Норд, апрель 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Аргументы России

    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

  • Керченский пролив 25 ноября 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 13:19

Что изменилось в Керченском проливе, и почему Настю Рыбку задержали в Москве – DW Новости

Контекст

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

Ссылки в интернете

Council Implementing Regulation (EU) 2019/409

Аудио- и видеофайлы по теме

Что изменилось в Керченском проливе, и почему Настю Рыбку задержали в Москве – DW Новости  

Украинские моряки остаются в Москве под стражей  

Украина хочет создать "москитный флот" в Азовском море  

Также по теме

Russland Küstenwache in der Straße von Kertsch

Суд в Москве продлил арест всем украинским морякам 16.01.2019

Лефортовский суд в Москве продлил арест на три месяца еще четырем задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Адвокаты обжалуют решение.

Russland Krim | Schiff versperrt Durchfahrt an der Straße von Kertsch

СБУ открыла дела против российских военных после инцидента в Керченском проливе 25.02.2019

Командующие Южным военным округом и Черноморским флотом РФ, а также пять служащих Погранслужбы ФСБ подозреваются в "ведении агрессивной войны" против Украины.

Dalia Grybauskaite Litauen München Sicherheitskonferenz Screenshot DW

Литва ввела санкции против РФ из-за керченского кризиса 07.12.2018

Литва стала первой страной мира, решившей ввести штрафные меры против лиц, которых Вильнюс считает ответственными за конфликт в Керченском проливе.

Реклама

Самые читаемые

"Крымский эффект" в России закончился: что дальше?  

В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии убиты десятки человек  

Кара-Мурза: Российские власти боятся персональных санкций  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно