Есть ли у Германии право не пускать беженцев в страну?

Участники проходившего 28-29 июня саммита ЕС в Брюсселе достигли договоренностей в вопросе так называемой вторичной миграции в пределах Евросоюза. Согласно совместному заявлению, которое пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) опубликовал в своем микроблоге в Twitter, Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что данные этих беженцев уже внесены в общую базу ЕС EURODAC.

Ранее в Германии возник спор на тему мигрантов между канцлером и председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Зеехофер, который также возглавляет Христианско-социальноый союз (ХСС), входящий вместе с ХДС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в правительство ФРГ, предлагает не пускать в страну мигрантов без документов или зарегистрированных в другой стране ЕС. Меркель же считала, что решить этот вопрос можно лишь в рамках общеевропейской договоренности, либо путем двусторонних соглашений о реадмиссии прямо с границы со странами, транзитом через которые идет основной поток беженцев в Германию.

Возможна ли с правовой точки зрения высылка беженцев?

Но может ли с Германия с правовой точки зрения не пускать беженцев в страну и уже на границе отправлять их обратно? Среди юристов нет единой точки зрения на этот счет. Отправлять беженцев обратно прямо на границе довольно сложно, полагает профессор европейского права из Университета Оснабрюка Томас Гросс (Thomas Groß).

"Введение такой меры предполагает в принципе наличие контроля на границе. Но пограничный контроль между странами внутри ЕС не осуществляется". Основанием для открытых границ внутри Евросоюза и отсутствия на них контроля является 77-я статья Лиссабонского договора.

Ангела Меркель и Хорст Зеехофер

Исключением могут стать только вопиющее нарушение общественного порядка или дефицит контроля на внешних границах ЕС. Но в обоих случаях такая мера вводится лишь на определенное время и не предусматривает постоянного осуществления контроля на внутренних границах, как того требует Зеехофер. "Такая долговременная мера была бы с самого начала недопустимой с точки зрения европейского права", - говорит Томас Гросс. И Еврокомиссия, которая должна одобрить такую меру, неоднократно предупреждала о том, что введение контроля на внутренних границах между странами ЕС возможно лишь на короткое время.

И такой прецедент уже был, когда Германия, Австрия, Дания, Швеция, и Норвегия в 2015 году ввели пограничный контроль на своих рубежах внутри шенгенской зоны, чтобы не допустить въезда мигрантов без необходимой проверки их документов. Эта мера на некоторых участках границ периодически продлевалась, в частности, последний раз в ноябре 2017 года.

Кого из мигрантов и куда могла бы отправить Германия?

Согласно европейскому праву, на всех ищущих убежища на территории ЕС распространяется Дублинское соглашение, в котором говорится, что соискатели убежища должны обращаться с ходатайством о его предоставлении в первой стране ЕС, на территории которой они оказались. Но при этом должны учитываться некоторые факты. Так, сначала необходимо проверить среди прочего, наличие родственников в Германии. "В данном случае родственные связи и воссоединение семьи имеют приоритет", - говорит Гюнтер Буркхардт (Günter Burkhardt), глава правозащитной организации Pro Asyl. И в таком случае высылка невозможна. Также нельзя отправлять в другую страну и несовершеннолетних мигрантов без сопровождающих лиц.

Процедура получения убежища в Германии

В определенных случаях страны ЕС могут решать предоставлять ли убежище или нет несмотря на то, что формально это является обязанностью другого государства. Так, в 2017 году в целях избежания опасной ситуации на юге и востоке ЕС Германия не высылала беженцев обратно в Венгрию. Не отправляли их и обратно в Грецию, поскольку существовали сомнения в правильности и прозрачности процедуры предоставления убежища в этой стране. Беженцев, которые прибыли через территорию Италии, тоже не вынуждали вернуться обратно из-за низких социальных стандартов в этой стране.

Какие практические препятствия могут возникнуть при высылке беженцев на границе?

Чтобы не нарушать Дублинский регламент о приеме и распределении беженцев, на границе ФРГ должны тщательным образом проверять, можно ли отправлять соискателей убежища обратно. "Для этого необходимо время, и при осуществлении обычного пограничного контроля это невозможно", - говорит профессор европейского права Томас Гросс. Он указывает и на дефицит служащих на границах внутри ЕС. Кроме того, согласно дублинским договоренностям, беженцев можно отправить обратно лишь в ту страну ЕС, территорию которой они пересекли первой, а не просто в соседнее государство.

Согласится ли Австрия на меры, предлагаемые немецким министром?

Предложение в определенных обстоятельствах отправлять беженцев обратно уже на границе может быть принято только в исключительных случаях с позволения Еврокомиссии. При этом Австрия должна заявить о своей готовности в таких случаях принимать беженцев, отметил в интервью первой программе немецкого телевидения эксперт Константин Грушка из Института Макса Планка по изучению гражданских прав и социальной политики. Иначе возникнет опасность того, что мигранты будут находиться на территории шенгенской зоны без права на получение убежища. Австрия также должна гарантировать соблюдение дублинских договоренностей в любом случае.

Профессор европейского права полагает, что это неосуществимо. "Два государства, входящие в состав ЕС, не могут путем одного соглашения перечеркнуть существующие в Евросоюзе правовые предписания", - говорит Томас Гросс.

Но организация Pro Asyl опасается, что план, предлагаемый министром внутренних дел ФРГ, несмотря на все его несоответствия европейскому законодательству, может быть осуществлен. "В настоящий момент возникла такая ситуация, когда нарушаются элементарные правовые основы Евросоюза", - говорит глава организации Pro Asyl Гюнтер Буркхардт, указывая на случай, когда Италия отказалась открыть доступ в гавань для судна с сотнями спасенных в Средиземном море беженцев.

Кого коснется план Зеехофера?

По сообщению немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, в прошлом году это могло бы коснуться примерно 64 тысячи мигрантов: так как они оказались на территории Германии, прибыв сюда через другие страны ЕС, теоретически их всех можно было бы отправить обратно в те страны, где они были первоначально зарегистрированы. "Но проблема в том, что эти страны, в свою очередь, вопреки Дублинскому соглашению не будут регистрировать мигрантов у себя", - говорит глава Pro Asyl.

И таким образом возникает риск того, что в Европу могут проникать лица, которые, например, скрываются от правосудия. "По сути, план министра может подорвать основные принципы Евросоюза, среди которых и свобода передвижения. Ведь контроль на границах коснется не только мигрантов, но и туристов, и бизнесменов, и обычных граждан ЕС. Повлияет он и на перевозку товаров и грузов", - считает Томас Гросс.

В каких случаях мигрантов сейчас не пускают в ФРГ?

До настоящего времени в страну не пускали только тех, у кого не было необходимых документов для пересечения границы. Согласно данным федеральной полиции, с января по конец апреля 2018 года было зарегистрировано 3900 таких случаев. Но за этот же период времени в Германию въехали 55 000 лиц, ищущих убежище. Так что для тех, кто хочет получить убежище в ФРГ, путь пока открыт. Но Хорст Зеехофер хочет изменить ситуацию как можно быстрее.

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