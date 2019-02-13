Есть ли связь между отравлением Скрипалей и болгарского бизнесмена Гебрева?

Связана ли попытка отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядом "Новичок" в Солсбери в 2018 году с покушением на болгарского бизнесмена, торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015-м? Этим вопросом займется специально созданная совместная следственная группа Великобритании и Болгарии, заявила 11 февраля британский посол Эмма Хопкинс после встречи с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым. 13 февраля депутаты болгарского парламента ознакомятся с подробностями дела об отравлении Гебрева.

Как дело Скрипалей может быть связано с отравлением Гебрева

В октябре 2018 года расследовательская группа Bellingcat и сайт Фонтанка. ру предположили, что дело Скрипалей может быть связано с отравлением Гебрева. Такие предположения появились после того, как Bellingcat обнародовала информацию о возможном третьем подозреваемом по делу Скрипалей - агенте российской военной разведки, который въехал в Великобританию под именем Сергея Федотова за три дня до громкого отравления. По мнению Bellingcat, этот человек мог быть причастен к попытке отравления Гебрева. Москва все обвинения отрицает.

Двое подозреваемых в отравлении Скрипалей (Руслан Боширов и Александр Петров)

Кроме того, по данным Bellingcat, яд, использованный при попытке отравления Скрипалей, почти идентичен тому, которым отравили Гебрева. Похожи и следы, которые оставил Федотов в Великобритании и Болгарии. На основании этих данных Генпрокуратура Болгарии в октябре 2018 года возобновила расследование дела об отравлении бизнесмена Эмилиана Гебрева.

Кто такой Эмилиан Гебрев

Во времена холодной войны Эмилиан Гебрев работал на болгарском государственном военном предприятии Kintex. На тот момент Болгария считалась одним из крупнейших экспортеров оружия - в стране, прежде всего, производили автоматы Калашникова, а также реэкспортировали советские вооружения. В 1992 году Гебрев основал собственную оружейную фирму Emko и стал весьма успешным бизнесменом. В 2017 году прибыль компании составила 100 млн евро.

28 апреля 2015 года на одном из приемов, который Гебрев проводил в Софии, бизнесмену стало плохо. Он потерял сознание и был доставлен в больницу. В это же время с симптомами острого отравления были также госпитализированы сын Гебрева и один из его сотрудников. В больнице состояние Гебрева резко ухудшилось и он впал в кому. Врачи предположили, что произошло отравление пестицидами, которые, вероятно, содержались в салате из руколы или в кофе.

Эмилиан Гебрев

После того как Гебрев вышел из комы, его кровь отправили на анализы в лаборатории Швейцарии и Финляндии. В Хельсинки в крови Гебрева нашли следы двух фосфороорганических соединений. Одна из двух ядовитых субстанций действительно оказалась сильным пестицидом, а происхождение другого органофосфата не удалось установить.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что неустановленная субстанция - не что иное, как яд "Новичок".

Почему подозревают Сергея Федотова

На момент покушения на Эмилиана Гебрева Сергей Федотов находился в Софии. Об этом 11 февраля заявил генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров, добавив, что у спецслужб есть доказательства этому. "Мы расследуем события всего периода, на протяжении которого Федотов находился на болгарской земле. Проверяем отели, автотранспортные средства, которые он использовал, все его контакты с болгарскими гражданами", - завил генпрокурор Цацаров.

По данным, которыми располагают болгарские следственные органы, Сергей Федотов прибыл из Москвы в болгарский Бургас 24 апреля 2015 года. У него был билет на обратный рейс на 30 апреля из Софии в Москву, но на этот рейс он не пришел. Вместо этого поздно вечером 28 апреля Федотов появился в аэропорту Стамбула и в последнюю минуту купил билет в Москву. Несколькими часами ранее в этот день была совершена попытка отравления Эмилиана Гебрева.

В следующий раз Федотов появился в Болгарии 24 мая 2015 года, прибыв прямым рейсом из Москвы. Обратный рейс он забронировал на 28 мая 2015 года, но, как и месяцем ранее, в апреле, не явился на него. Через два дня, 30 мая, Федотов улетел в Москву из соседней Сербии. Примерно в этот же период, в конце мая, Гебрева выписали из больницы, но, как бизнесмен рассказал Bellingcat, несколькими днями позже он вновь почувствовал себя плохо и был повторно госпитализирован.

Зачем Москве отравление Гебрева

Бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев заявил, что Гебрев и двое других пострадавших были отравлены органофосфатом. По его словам, эта субстанция относится к той же группе ядов, что и "Новичок", от отравления которым пострадал также Сергей Скрипаль и его дочь.

В интервью болгарскому телевидению Ноев заявил, что отравлением Гебрева Кремль пытался остановить производство оружия в Болгарии и дестабилизировать обстановку в стране, которая является членом НАТО. В 2018 году Болгария стала крупнейшим экспортером оружия в странах Восточной Европы - объем торговли превысил 1 млрд евро. Болгарское оружие, в том числе продукция фирмы Emko идет на экспорт в страны Ближнего Востока, включая Сирию, а также в Украину.

Многие в Болгарии считают, что Москве все это не нравится. При этом влияние России в Болгарии по-прежнему велико. По данным недавних соцопросов, проведенных в стране, 50 процентов респондентов положительно настроены по отношению к РФ. Наблюдатели предупреждают о том, что Кремль пытается использовать Болгарию в ЕС и в НАТО в качестве "троянского коня". Официальная же София занимает осторожную позицию по отношению к Москве. Так, после отравления Скрипалей в Солсбери Болгария была одной из 14 стран ЕС, которая не выслала российских дипломатов. Сегодня, по словам экс-министра обороны Болгарии, многие высокопоставленные лица в Софии пытаются не дать ход делу об отравлении Гебрева.

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