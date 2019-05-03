Есть ли в ФРГ будущее у политика, мечтающего о национализации BMW?

Глава "Союза молодых социалистов в СДПГ" Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) оказался сторонником социализма. Он признался в этом еженедельнику Die Zeit. В интервью немецкому изданию Кюнерт высказался за демократический социализм как "попытку чуть ближе подойти к идеалу свободного, равного и солидарного общества". Кюнерт, по его словам, может себе представить, что для этого крупные компании, такие как автогигант BMW или компании, работающие в сфере недвижимости, могли бы быть национализированы. "Без той или иной формы коллективизации преодоление капитализма вообще немыслимо", - полагает председатель молодежной организации социал-демократической партии Германии.

В отличие от некоторых своих предшественников на этом посту Кевин Кюнерт считается надеждой СДПГ. Он заседает в партийном руководстве, его мнение представлено в немецких СМИ. В начале 2018 года Кюнерт активно боролся против обновленной правящей коалиции социал-демократов с консервативным блоком ХДС/ХСС и едва не помешал Ангеле Меркель (Angela Merkel) сформировать правительство Германии. Это могло бы объяснить, почему его социалистические взгляды сейчас вызывают в стране бурное возмущение - хотя Кюнерт просто повторяет то, что "Союз молодых социалистов" требовал в течение десятилетий.

И марксисты могут стать канцлерами

Зампредседателя СДПГ Ральф Штегнер (Ralf Stegner) в интервью DW встал на защиту Кевина Кюнерта. Разговор об обществе будущего, решении глобальных вопросов справедливости имеет смысл, считает Штегнер: "И кто как не председатель "Союза молодых социалистов" должен на самом деле этим заниматься?"

Ральф Штегнер

Штегнер ссылается на то, что молодежная организация СДПГ всегда была идеологически левее самой партии. "Прежние бывшие руководители молодых социалистов, такие как Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) или Андреа Налес (Andrea Nales), выражались так же - либо похожим образом", - напомнил зампред СДПГ. Шрёдер в те времена даже причислял себя к марксистскому лагерю. А став канцлером, он в начале 2000-х провел в Германии экономические реформы, которые многие считают неолиберальными.

Представительница левого крыла в СДПГ Хильде Маттхайс (Hilde Mattheis) также встала на сторону Кюнерта в разговоре с DW: "В нашей партийной программе говорится, что мы формируем наши главные ценности на основе демократического социализма". И действительно, в так называемой "Гамбургской программе" СДПГ, принятой в 2007 году, записано следующее: "Демократический социализм остается для нас образом свободного, справедливого и солидарного общества".

Классовая борьба в СДПГ отменена

Но сколько еще социализма осталось в партии, которая с 1890 года зовется социал-демократической и в названии которой больше нет слова "социалистическая"? В 1959 году СДПГ, приняв "Годесбергерскую программу", окончательно распрощалась с идеями марксизма. А после воссоединения Германии в 1990 году прежде всего восточногерманские социал-демократы больше не хотели даже слышать о слове "социализм".

В 1959 году СДПГ, приняв "Годесбергерскую программу", распрощалась с идеями марксизма

Поэтому для многих в СДПГ "демократический социализм" является всего лишь историческим термином, поясняет DW историк из Бохума Бернд Фауленбах (Bernd Faulenbach). C 1989 по 2018 годы он возглавлял историческую комиссию СДПГ.

"Однако для некоторых членов партии как и прежде это (демократический социализм. - Ред.) - определение направленности политики, своего рода корректирующая идея для всего общества", - отмечает Фауленбах. И добавляет, что обе трактовки термина соседствуют в программе партии.

Реальная экспроприация

Тот факт, что теперь Кевин Кюнерт конкретно говорит об экспроприации, может навредить СДПГ в свете проходящей сейчас кампании по выборам в Европарламент. В соцопросах подавляющее большинство немцев выступают против экспроприации как политического инструмента.

Термин "экспроприация" является немного предосудительным, подтверждает Фауленбах. "Однако ее возможность закреплена в конституции, и большинство в СДПГ не хочет это менять, учитывая огромные проблемы, которые у нас в течение многих лет есть с ценами на земельные участки", - констатирует историк.

Но это совсем другая история. Фауленбах имеет в виду действия, предпринимаемые сейчас представителем другого политического лагеря - министром транспорта ФРГ и членом консервативного баварского ХСС Андреасом Шойером (Andreas Scheuer). Возглавляемое им министерство сообщает о проходящих сейчас в ФРГ 65 процессах по экспроприации, которые в основном касаются земель, принадлежащих фермерам. Однако они не имеют ничего общего с нынешним дефицитом доступного жилья в Германии и с дискуссией в СДПГ. Ведомство Шойера строит дороги, а не социализм - и земля нужна ему ему именно для этого.

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