Есть ли в ЕС двойные стандарты качества продуктов питания?

У Coca-Сola из австрийских супермаркетов более насыщенный вкус, чем из венгерских, а шоколадная паста Nutella более густая? В мясных изделиях в Словакии меньше мяса и больше жира, чем в тех же продуктах, которые продают, например, в Германии или любой другой стране Западной Европы?

А еще в государствах Восточной Европы в продуктах питания, содержащих сахар, используется его заменитель, а вместо натуральных фруктов - искусственные ароматизаторы? И в целом производители поставляют на рынок продовольствия Восточной Европы товары, качество которых хуже, чем в соседних западных странах ЕС, несмотря на одну и ту же торговую марку и одинаковую упаковку?

Еврокомиссия изучила качество продуктов питания

Так ли это, решила разобраться Еврокомиссия. Ведь жалобы от глав правительств, в частности Словакии и Венгрии, на двойные стандарты в отношении качества продуктов питания и напитков поступали уже два года назад.

И их становилось все больше: дескать, продажа рыбных изделий, в которых почти нет рыбы, и сливочного (масляного) печенья, в котором почти нет сливочного масла, является нарушением прав потребителей в странах на востоке Евросоюза.

Жан-Клод Юнкер

В 2017 году главы государств и правительств стран ЕС рассматривали эту проблему на специальном саммите. Тогда председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался за запрет двойных стандартов в отношении качества продуктов питания в Евросоюзе.

С того момента Еврокомиссия ввела специальные единые методики тестирования напитков и продовольствия. А в конце июня 2019 года были представлены результаты проверки продуктов питания, проведенной по заказу Еврокомиссии ее собственным исследовательским центром.

Отличаются ли продукты питания одной торговой марки в разных странах?

Исследователи протестировали 1400 продуктов из 19 государств Евросоюза, 10 из которых - на востоке ЕС. Согласно результатам исследования, никакого систематического ущемления прав потребителей в отношении качества продуктов питания и напитков в восточных странах ЕС не установлено.

Вера Юрова

Правда, согласно результатам исследования, почти треть продуктов отличалась по составу ингредиентов, несмотря на идентичную упаковку. Но в ЕС подчеркивают, что это не обязательно ведет к падению качества продуктов. Ведь для производителей продовольственных товаров важную роль играет фактор региональных вкусовых предпочтений.

Установить единый стандарт, указывающий на то, что речь идет именно о продуктах питания для стран на востоке ЕС, авторам исследования не удалось. По словам еврокомиссара по вопросам прав потребителей Веры Юровой, на основании проведенной проверки национальным ведомствам поручено расследовать отдельные выявленные случаи, чтобы избежать дальнейших заблуждений на сей счет.

Как региональные вкусовые предпочтения в ЕС влияют на качество

Как пояснили в Немецком объединении по совместному пользованию товарных знаков, которое положительно отозвалось о результатах исследования, "разницы между продуктами для востока и запада ЕС никогда не существовало". Установленные несоответствия в составе тех или иных изделий связаны с разным названием ингредиентов, считают в объединении.

Кроме того, производителям разрешается учитывать вкусовые приоритеты потребителей в разных странах, и состав ингредиентов может меняться в зависимости от вкусовых предпочтений в той или иной стране. "Поэтому некоторые продукты в разных государствах не могут и не должны быть одинаковыми на вкус", - указал глава объединения Кристиан Кёлер (Christian Köhler).

И это, по его словам, не ведет к ухудшению качества продуктов питания. По мнению Кёлера, запрет же двойных стандартов в отношении качества продовольствия приведет к тому, что производители не смогут выполнять желания потребителей разных регионов.

Между тем еврокомиссар Вера Юрова заявила, что за применение двойных стандартов качества продуктов питания ЕС отныне будет наказывать. "Потребители могут быть абсолютно уверены в том, что состав ингредиентов соответствует тому, что указан на упаковке", - заверила Юрова.

А еврокомиссар по вопросам культуры и образования Тибор Наврачич в свою очередь отметил, что его радует отсутствие разницы между качеством продуктов питания на востоке и западе Евросоюза, но тревожит то, что почти треть продуктов имеет измененный состав ингредиентов, хотя и продается во всех странах в одинаковых упаковках.

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