 ЕСПЧ удовлетворил жалобу сыктывкарского активиста | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2019

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Россия

ЕСПЧ удовлетворил жалобу сыктывкарского активиста

Григорий Каблис призвал жителей Сыктывкара выйти на несогласованный митинг. В ответ власти заблокировали его страницу в соцсети "В контакте".

Вход в здание ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека во вторник, 30 апреля, удовлетворил жалобу живущего в Сыктывкаре гражданского активиста Григория Каблиса, чью страницу в соцсети "В контакте" заблокировали из-за призыва к несогласованному митингу. 

Контекст

Суд по правам человека признал правоту Алексея Навального по большинству пунктов его иска против властей России. Это - не столько юридическая, сколько политическая победа оппозиционера в ЕСПЧ. (15.11.2018)

Законы в России направлены не на защиту прав граждан, а на постоянное увеличение полномочий институтов власти и избирательного наказания неугодных и несогласных, считает Александр Плющев. (10.12.2017)

"Суд считает, что блокировка заявителя в социальной сети на том основании, что в его записях содержатся призывы участвовать в публичном мероприятии, место проведения которого не было одобрено городской администрации, является вмешательством со стороны государственного органа в право заявителя на свободу выражения мнения, неотъемлемой частью которого является свобода получать и распространять информацию и идеи", - говорится в заключении суда.

Блокировка страницы активиста и отказ российских судов отменить это решение нарушают несколько статей Конвенции о защите прав человека, считают в ЕСПЧ.

Каблис требовал 16 тысяч евро в качестве компенсации. ЕСПЧ постановил Россию выплатить ему 12,5 тысячи евро и возместить издержки на судебные расходы размером в 2,5 тысячи евро.

Григорий Каблис в 2015 году опубликовал во "В контакте" призыв к жителям Сыктывкара собраться, чтобы обсудить задержание главы Коми Вячеслава Гайзера. В ответ на просьбу Каблиса провести пикет в центре города городские власти ответили отказом, после чего его страница в социальной сети была заблокирована.

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