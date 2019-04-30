ЕСПЧ удовлетворил жалобу сыктывкарского активиста

Григорий Каблис призвал жителей Сыктывкара выйти на несогласованный митинг. В ответ власти заблокировали его страницу в соцсети "В контакте".
Европейский суд по правам человека во вторник, 30 апреля, удовлетворил жалобу живущего в Сыктывкаре гражданского активиста Григория Каблиса, чью страницу в соцсети "В контакте" заблокировали из-за призыва к несогласованному митингу.
"Суд считает, что блокировка заявителя в социальной сети на том основании, что в его записях содержатся призывы участвовать в публичном мероприятии, место проведения которого не было одобрено городской администрации, является вмешательством со стороны государственного органа в право заявителя на свободу выражения мнения, неотъемлемой частью которого является свобода получать и распространять информацию и идеи", - говорится в заключении суда.
Блокировка страницы активиста и отказ российских судов отменить это решение нарушают несколько статей Конвенции о защите прав человека, считают в ЕСПЧ.
Каблис требовал 16 тысяч евро в качестве компенсации. ЕСПЧ постановил Россию выплатить ему 12,5 тысячи евро и возместить издержки на судебные расходы размером в 2,5 тысячи евро.
Григорий Каблис в 2015 году опубликовал во "В контакте" призыв к жителям Сыктывкара собраться, чтобы обсудить задержание главы Коми Вячеслава Гайзера. В ответ на просьбу Каблиса провести пикет в центре города городские власти ответили отказом, после чего его страница в социальной сети была заблокирована.
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