ЕСПЧ признал Венгрию виновной в нарушении свободы слова

Временное лишение шести журналистов аккредитации является несоразмерным наказанием, постановил суд в Страсбурге. В то же время ЕСПЧ признал факт нарушения этими журналистами правил ведения репортажей из парламента.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 26 мая, признал Венгрию виновной в нарушении прав человека, поскольку парламент этой страны временно закрыл шести журналистам доступ на его территорию. Эти журналисты в 2016 году обратились с вопросами к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, его пресс-секретарю и ряду депутатов и вели видеосъемку на участках территории парламента, не предназначенных для показа в СМИ, говорится в постановлении суда в Страсбурге.
В документе отмечается, что заданные журналистами вопросы касались предположительно незаконных платежей, связанных с венгерским Национальным банком и, следовательно, являлись темой общественного интереса. Уже на следующий день после случившегося парламент лишил этих репортеров аккредитации, но через несколько месяцев восстановил ее.
Несоразмерное наказание
ЕСПЧ пришел к выводу, что журналисты действительно нарушили правила ведения репортажей с территории парламента, но посчитал лишение их аккредитации несоразмерным наказанием, подчеркнув также, что журналисты были лишены возможности опротестовать это решение.
Суд в Страсбурге отметил, что парламент Венгрии уже изменил правила, конкретизировав сроки возможного лишения журналистов аккредитации и предоставив репортерам возможность обжалования этой штрафной меры.
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