 ЕСПЧ осудил Россию за запреты гей-парадов | Новости из Германии о Европе | DW | 27.11.2018

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Европа

ЕСПЧ осудил Россию за запреты гей-парадов

Россия, запрещая гей-парады, нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, постановил суд в Страсбурге. Это уже не первый случай, когда ЕСПЧ осуждает Россию за нарушение прав сексуальных меньшинств.

Акция ЛГБТ-активистов в Санкт-Петербурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь осудил Россию за дискриминацию гомосексуалов и ограничение свободы собраний. Суд в Страсбурге во вторник, 27 ноября, удовлетворил иски семи российских активистов, которые в период с 2009 по 2014 год неоднократно пытались организовать демонстрации в поддержку прав лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров. Российские власти каждый раз запрещали запланированные акции.

Контекст

Активистки организаций, представляющих интересы ЛГБТ-сообщества, рассказали в Берлине о положении представителей сексуальных меньшинств в трех постсоветских странах. (08.12.2015)

В постановлении страсбургского суда отмечается, что российское государство своими действиями нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, которая, в числе прочего, гарантирует свободу собраний и запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Судьи в своем решении также сослались на аналогичное постановление ЕСПЧ от 2010 года и вновь призвали Россию впредь санкционировать такие демонстрации и эффективно защищать гомосексуалов от дискриминации.

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    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

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    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


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Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

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