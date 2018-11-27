ЕСПЧ осудил Россию за запреты гей-парадов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь осудил Россию за дискриминацию гомосексуалов и ограничение свободы собраний. Суд в Страсбурге во вторник, 27 ноября, удовлетворил иски семи российских активистов, которые в период с 2009 по 2014 год неоднократно пытались организовать демонстрации в поддержку прав лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров. Российские власти каждый раз запрещали запланированные акции.

В постановлении страсбургского суда отмечается, что российское государство своими действиями нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, которая, в числе прочего, гарантирует свободу собраний и запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Судьи в своем решении также сослались на аналогичное постановление ЕСПЧ от 2010 года и вновь призвали Россию впредь санкционировать такие демонстрации и эффективно защищать гомосексуалов от дискриминации.

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