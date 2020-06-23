 ЕСПЧ коммуницировал дело об убийстве Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2020

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Россия

ЕСПЧ коммуницировал дело об убийстве Бориса Немцова

Дочь убитого политика Бориса Немцова - Жанна обратилась в Европейский суд по правам человека в 2015 году. Ее защита считает убийство Немцова политическим, а его расследование - неэффективным.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека в Страсбурге (фото из архива)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил властям России (коммуницировал) дело об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июля.

В частности, ЕСПЧ задал российским властям вопросы об эффективности расследования и попросил их предоставить копию всего уголовного дела, пояснил Чиков. По его словам, "прежде всего, речь идет о недоказанности мотива, неустановлении всех причастных к убийству лиц, неверной квалификации деяния".

Жанна Немцова

Жанна Немцова (фото из архива)

Дочь Бориса Немцова Жанна обратилась в ЕСПЧ с жалобой по делу о его убийстве летом 2015 года. Адвокат Вадим Прохоров пояснил тогда DW, что речь идет о возможном нарушении властями РФ ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и защита будет добиваться признания того, что Немцов был убит по политическим мотивам.

Прохоров назвал расследование гибели политика недостаточно эффективным, отметив, что "по организаторам и заказчикам" складывается "довольно прискорбная ситуация". 

Убийство Бориса Немцова

Бывший сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, экс-вице-премьер РФ Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.

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  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

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    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:43

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция

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