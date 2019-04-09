ЕСПЧ дал РФ полтора года на изменение условий перевозки заключенных

Суд пришел к заключению, что власти РФ придерживались устаревших стандартов транспортировки заключенных. Осужденных размещали в отсеках автозаков, площадь которых в отдельных случаях не превышала 50 на 60 сантиметров.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал России в течение 18 месяцев устранить нарушения, связанные с ненадлежащей перевозкой заключенных из следственных изоляторов в исправительные учреждения. Об этом говорится в постановлении, опубликованном пресс-службой ЕСПЧ во вторник, 9 апреля.
Суд пришел к заключению, что власти РФ придерживались устаревших стандартов транспортировки. Заключенных, в частности, размещали в отсеках автозаков, площадь которых в отдельных случаях не превышала 50 на 60 сантиметров. Кроме того, при перевозке железнодорожным транспортом в ночные часы осужденным не предоставлялось достаточного количества спальных мест. Конвоируемые были вынуждены ютиться при минусовой температуре в неотапливаемых отсеках поездов.
ЕСПЧ рассматривает почти 700 аналогичных жалоб
Судебное постановление было вынесено по искам семи заявителей. Между тем, как отмечает агентство KNA, всего ЕСПЧ рассматривает почти 700 аналогичных жалоб, в 50 случаях решения уже вынесены.
По версии ЕСПЧ, российские власти нарушили ряд положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статью 3 о запрещении бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, статью 13 о праве на эффективное средство правовой защиты, параграф 1 статьи 6 о праве на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, российское государство не предоставило запрошенные судом для рассмотрения документы.
Россия должна выплатить двум заявителям по 5 тысяч евро, двум другим - по 3,5 тысячи евро. Еще двоим причитается по 1,5 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, 10 тысяч должны быть выплачены представителю осужденных Эрнесту Мезаку в качестве компенсации судебных издержек.
Ранее адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала DW о расследовании пыток в ярославской колонии, в других тюрьмах и СИЗО.
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