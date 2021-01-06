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Епифаний

Митрополит Епифаний – глава Православной церкви Украины.

Митрополит Епифаний – глава Православной церкви Украины, созданной 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. Родился в 1979 году в Одесской области, в миру - Сергей Петрович Думенко. Ранее был епископом непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Епифаний - доктор богословия, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, член Союза журналистов Украины.

05.01.2017+++Hannover, Deutschland+++ Sternsingerinnen und Sternsinger aus acht katholischen Pfarrgemeinden der Stadt und der Region Hannover werden am 05.01.2017 vom niedersächsischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei in Hannover (Niedersachsen) empfangen. Das Motto der 59. Sternsinger-Aktion 2017 lautet: Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung _ in Kenia und weltweit! Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что празднует Европа в дни православного Рождества 06.01.2021

6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, takes part in an enthronement ceremony at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine February 3, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Православная церковь Кипра признала Православную церковь Украины 24.10.2020

Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II помянул имя предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания в литургии, фактически признав тем самым автокефалию ПЦУ.
Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, takes part in an enthronement ceremony at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine February 3, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

УПЦ Киевского патриархата прекратила существование 14.12.2019

Ранее Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь вошли в Православную церковь Украины, созданную в конце 2018 года.
MOSCOW, RUSSIA - JULY 28, 2018: Patriarch Theodore II of Alexandria and All Africa during a Divine liturgy in Sobornaya Ploshchad (Cathedral Square) of the Moscow Kremlin marking the 1030th anniversary of the Christianization of Rus; Kievan Rus officially adopted Christianity in 988 during the reign of Prince Vladimir I of Kiev (since the 13th century canonised by the Orthodox Church as St Equal-to-the-Apostles Prince Vladimir). Mikhail Tereshchenko/TASS Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa |

Александрийский патриарх признал Православную церковь Украины 08.11.2019

Во время литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей.
Stellvertretende Vorsitzende der russischen Duma glaubt, dass die Geburtenzahl in Russland wegen der Internetsucht unter Jugendlichen sinkt.

Куда делись дети: в Госдуме винят интернет в падении рождаемости 08.11.2019

Рождаемость в России падает, и, по мнению вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, виновата в этом интернет-зависимость молодежи. Как будут развиваться события, предположил Сергей Елкин.
ARCHIV - Blick vom Glockenturm der Sophienkathedrale über die Stadt, aufgenommen am 11.11.2011 in Kiew. Im Vordergrund die Sophienkathedrale, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины 12.10.2019

Греческая православная церковь стала первой, признавшей ПЦУ. Это "открывает возможность для взаимодействия между двумя нашими поместными церквями во всех сферах", написал митрополит ПЦУ Епифаний.
Patriarch Filaret, head of the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate, delivers a speech during a mass prayer to express gratitude to Istanbul-based Ecumenical Patriarchate for granting approval to establish the country's independent, or autocephalous, church in Kiev, Ukraine October 14, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Бунт Филарета - первое испытание для ПЦУ 21.06.2019

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата. О последствиях этого шага для будущего ПЦУ - Сергей Руденко.
Leiter der orthodoxen Kirche Filaret Denyssenko trifft sich mit orthodoxen Ukrainern, Juni 2019 Alle Rechte gehören DW Korrespondent Lilia Rzeutskaya

"Поместный собор" Филарета: зачем патриарху восстановление УПЦ КП 20.06.2019

Возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от Православной церкви Украины, решил так называемый "собор" Филарета. На него пришли лишь два архиерея из сорока. Подробнее - в репортаже DW.
Patriarch Filaret, head of the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev Patriarchate, delivers a speech during a mass prayer to express gratitude to Istanbul-based Ecumenical Patriarchate for granting approval to establish the country's independent, or autocephalous, church in Kiev, Ukraine October 14, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Патриарх Филарет не признает томос об автокефалии украинской церкви 11.06.2019

Если бы содержание томоса было известно, "мы бы не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую", заявил патриарх Филарет.
Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, takes part in an enthronement ceremony at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine February 3, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Митрополит Епифаний официально возведен в сан 03.02.2019

Интронизацию главы Православной церкви Украины в Софийском соборе посетили предстоятели украинских православных церквей Канады и США, а также президент страны Петр Порошенко.
Ukraine - Potschajiw - Kloster der Ukrainischen Orthodoxen Kirche

В Украине принят закон о переходе общин из одной церкви в другую 18.01.2019

Переход приходов под юрисдикцию другой церкви может быть принят на собрании общины, если это решение поддержат не менее двух третей прихожан.
15.12.2018 +++ A man holds an Orthodox cross as people support independent Ukrainian church near the St. Sophia Cathedral in Kiev, Ukraine, Saturday, Dec. 15, 2018. Ukraine's Orthodox clerics gather for a meeting Saturday that is expected to form a new, independent Ukrainian church, and Ukrainian authorities have ramped up pressure on priests to support the move. (AP Photo/Efrem Lukatsky) |

Комментарий: Кому служат церковь и патриархи? 15.01.2019

В церковном споре с Киевом Москва нагнетает раскол мирового православия. Церковную тему использует и украинский президент. О верующих речь идет в последнюю очередь, считает Евгений Тейзе.
15.12.2018 +++ Von Korrespondentin Liliya Rzheutskaya in Kiew, DW-Copyright. In Kiew tagt heute Die Kirchenversammlung auf der die Schaffung einer unabhängigen ukrainischen orthodoxen Kirche proklamiert wird.

Работа на годы: как будет формироваться Православная церковь Украины 12.01.2019

Получением томоса об автокефалии торжественная часть создания Православной церкви Украины завершена. Впереди многолетний бюрократический процесс и, возможно, судебные тяжбы.
Ecumenical Patriarch Bartholomew I kisses Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, as he hands Tomos, a decree granting Ukraine church independence, after the Epiphany mass at the Patriarchal Cathedral of St. George in Istanbul, Turkey January 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Дилемма православия: кто признает украинскую автокефалию 09.01.2019

Москва препятствует признанию Православной церкви Украины другими поместными церквами и ставит под сомнение авторитет Вселенского патриарха. Каковы шансы на признание независимой украинской церкви?

Ecumenical Patriarch Bartholomew I kisses Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, as he hands Tomos, a decree granting Ukraine church independence, after the Epiphany mass at the Patriarchal Cathedral of St. George in Istanbul, Turkey January 6, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Митрополит Епифаний получил томос об автокефалии украинской церкви 06.01.2019

В соборе Святого Георгия Победоносца в Стамбуле митрополит Епифаний получил от Вселенского патриарха Варфоломя указ о предоставлении Православной церкви Украины независимости.
Ecumenical Patriarch of Constantinople of the Eastern Orthodox Church, Bartholomew I of Constantinople during his visit in Thessaloniki September 26, 2017 (Photo by Grigoris Siamidis/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию украинской церкви 04.01.2019

Томос об автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей подпишет 5 января и на следующий день вручит его митрополиту Епифанию. Процедура пройдет в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле.
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