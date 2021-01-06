Митрополит Епифаний – глава Православной церкви Украины.
Митрополит Епифаний – глава Православной церкви Украины, созданной 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. Родился в 1979 году в Одесской области, в миру - Сергей Петрович Думенко. Ранее был епископом непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Епифаний - доктор богословия, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, член Союза журналистов Украины.