Елочные украшения с нацистской символикой: как это было

Щелкунчик, ангел, рудокоп и гномик, - эти традиционные елочные игрушки восточногерманского региона Рудные горы маршируют под знаменем со свастикой. Такая сцена изображена на агитационном плакате в поддержку ежегодной пропагандистской кампании "Зимняя помощь", которую проводили национал-социалисты для сбора средств нуждающимся.

Пропагандистский плакат времен "третьего рейха"

Так как регион Рудные горы славился своими деревянными сувенирами, к участию в акции были подключены резчики, которые безвозмездно мастерили фигурки для украшения рождественских елок.

Сейчас этот плакат входит в число экспонатов выставки, развернутой в Немецком историческом музее в Берлине. "Engel, Hakenkreuz, Felsendom - Christbaumschmuck vom 19. Jahrhundert bis heute" ("Ангел, свастика, Купол Скалы: рождественские украшения с XIX века по сегодняшний день") - так названа экспозиция, рассказывающая о том, как были украшены елки в кайзеровской Германии, во времена "третьего рейха", в ГДР. В ней представлено около 500 экспонатов, выкупленных из частных коллекций в разных странах.

Яблоки, орехи и шары

"Рождественское украшение" (Christbaumschmuck) впервые появилось в торговом реестре в Тюрингии: регистрация такого наименования была сделана 150 лет назад. А вот елочные украшения из стекла здесь начали выдувать гораздо раньше. До этого, с середины XIX века, знать украшала "рождественские деревья" съестными игрушками - яблоками, орехами, кренделями. Согласно легенде, как-то выдался неурожайный год, и яблок, которые в то время традиционно вешали на рождественскую елку, не хватало. Выход из положения нашли стеклодувы из тюрингского городка Лауша. В качестве замены яблокам они стали изготавливать шары из тонкого прозрачного и цветного стекла. Товар так хорошо расходился, что его стали экспортировать. Морским путем тюрингские елочные шары поставляли даже в США. В 1850 году производство елочных игрушек в Тюрингии приобрело уже промышленные масштабы.

В качестве политического инструмента

Зимой 1871 года, после окончания Франко-прусской войны, вырубленная в одном из немецких лесов елка как символ победы над Францией была установлена в главном зале Версальского дворца, где был подписан франко-прусский предварительный мирный договор. Об этом напоминает гравюра, изображение которой помещено в одном из журналов того времени. Он также входит в число экспонатов берлинской выставки.

А вот картонная коробка (на главном снимке), доверху наполненная специфическими рождественскими украшениями "патриотического" характера. Среди них - фигурки в виде ракет, снарядов, подводных лодок, военных кораблей, флагов, орлов. Это артефакты времен Первой мировой войны.

Использование елочных украшений в целях пропаганды приобрело новый размах с приходом к власти в Германии в 1933 году национал-социалистов. Однако теперь акценты сместились. В отличие от кайзеровской Германии, где милитаристская пропаганда носила националистический, но при этом не антихристианский характер, в "третьем рейхе" христианские компоненты рождественского праздника стали подменять возрожденными языческими ритуалами германских племен.

Так, с подачи рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (Heinrich Himmler), Рождество в Германии стало приобретать характер древнегерманского праздника зимнего солнцестояния. Даже одному из самых известных христианских святых - Николаю, немецкому аналогу Деда Мороза, пришлось уступить место Водану, верховному божеству у древних германцев. Соответственно стали выглядеть и фигурки этого персонажа: вместо доброго старца - суровый старик, вместо отороченной золотой нитью одежды епископа - каска и военный мундир. Изменили и верхушку для елки. Рождественскую красавицу теперь венчала не традиционная звезда, а свастика. Такие "игрушки" можно увидеть на берлинской выставке, правда, как подчеркивает ее куратор Регина Фалькенберг (Regina Falkenberg), нет ни одной исторической фотографии, которая бы изображала елку, украшенную свастикой и другой нацистской символикой.

Экспонаты выставки

Праздник без елки?

После окончания Второй мировой войны и разделения Германии на две части рождественский праздник оказался в поле зрения идеологов социалистической ГДР. Особое раздражение со стороны деятелей СЕПГ вызывали елочные украшения в виде ангелочков. Однако идея переименовать елочные игрушки из "ангелов" в "крылатых предвестников конца года" (Jahresendfiguren) поступила не от партии, а от самих продавцов. Представители студенческого движения 1960-х, а также защитники природы вообще выступали против того, чтобы вырубать елки к Рождеству и наряжать их, называя это варварством и пережитком прошлого.

Но несмотря ни на что, традиция украшать елку на Рождество сохранилась, и нарядная, украшенная по всем правилам она остается непременным атрибутом этого праздника. Специальный раздел выставки в Немецком историческом музее в Берлине отражает современные традиции празднования Рождества - как в Германии, так и за ее пределами, даже в таких экзотических странах, как Индонезия, Мексика, Китай. Выставка работает до 3 марта 2019 года.

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