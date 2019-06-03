Елизавета II указала Трампу на важность международных институтов

Приняв в понедельник, 3 июня, в Букингемском дворце президента США Дональда Трампа и его супругу, королева Великобритании Елизавета II подчеркнула в беседе важность международных институтов. "Несмотря на то, что мир изменился, неизменным осталось назначение этих структур - народы работают вместе, чтобы сохранить доставшийся дорогой ценой мир", - заявила она. Королева подарила Трампу первое издание книги "Вторая мировая война" бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, вышедшее в 1959 году.

Трамп стал двенадцатым президентом США, который встречается с королевой в период ее царствования. До чаепития с Елизаветой чета Трампов встретилась с наследником британского престола принцем Чарльзом с супругой Камиллой. На этой встрече обсуждались вопросы экологии и защиты климата. До встречи Трамп в интервью изданию Sun назвал климат в США "одним из чистейших в мире".

Накануне Трамп вновь вмешался в политику Великобритании и призвал Лондон в случае необходимости покинуть Евросоюз без договора. "Если они не получат того, чего они хотят, я бы ушел. Если не получаешь той сделки, какую хочешь, если ты не получаешь справедливой сделки, надо уйти", - сказал он в интервью лондонскому еженедельнику Sunday Times, обнародованном в воскресенье.

Трамп также посоветовал Великобритании не выплачивать Евросоюзу долг в размере 39 млрд фунтов стерлингов при выходе из ЕС. "Если бы я был на их месте, то я бы не заплатил 50 млрд долларов. Вот такой я. Я бы не заплатил, это огромная сумма", - сказал он.

Ранее в интервью Sun Трамп выразил симпатию стороннику жесткой линии в вопросе о "Брекзите" и возможному преемнику Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании Борису Джонсону, чем вызвал недовольство в Великобритании.

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