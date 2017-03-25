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Елизавета Глинка

Российский общественный деятель, правозащитник, филантроп.

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года.

28.12.2016 ++++ 3004771 12/28/2016 A flight data recorder of the Russian Defense Ministry's Tu-154 plane that crashed in Sochi, delievered for deciphering to a laboratory in the Moscow Region. (Photo provided by a third party as a handout. Only for internal use. Archiving, commercial use, promotion are prohibited. Photo courtesy of Vesti.Ru channel)./television Vesti.Ru |

Причиной крушения Ту-154 под Сочи могла стать ошибка пилота 25.03.2017

Издание "Коммерсант" рассказывает о новой версии крушения самолета над Черным морем. Пилот, вероятно, потерял ориентировку в пространстве и направил машину в крутое пике.
SOCHI, RUSSIA - DECEMBER 29, 2016: Pictured in this screen grab is wreckage of the Tupolev Tu-154 plane, retrieved from the Black Sea off Sochi coastline where it crashed on December 25, 2016. The plane of Russia's Defence Ministry bound for Russia's Hmeymim air base in Syria with 92 passengers onboard, was carrying members of the Alexandrov Ensemble, Russian servicemen and journalists, and Yelizaveta Glinka (known as Doctor Liza), Spravedlivaya Pomoshch [Just Aid] International Public Organisation director. Press Office of the Russian Emergency Situations Ministry/TASS |

Что удалось узнать о катастрофе Ту-154 в Черном море 29.12.2016

Завершился первый этап расследования трагедии, приведшей к гибели 92 человек на борту Ту-154. DW собрала все важнейшие факты, которые известны на сегодняшний день.
December 26, 2016 Military personnel watch on a pier as navy ship sails near the crash site of a Russian military Tu-154 plane, which crashed into the Black Sea on its way to Syria on Sunday, in the Black Sea resort city of Sochi, Russia, December 26, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov

В ходе поисковой операции найдена часть фюзеляжа Ту-154 26.12.2016

Из Черного моря поднята часть фюзеляжа разбившегося самолета Ту-154. Водолазы продолжают искать бортовые самописцы, после анализа которых можно будет сделать первые выводы о причинах авиакатастрофы.
December 26, 2016 A worker lowers the Russian national flag to half-mast on a roof of the city administration building, as the country observes a day of mourning for victims of the Tu-154 plane which crashed into the Black Sea on its way to Syria on Sunday, in Krasnoyarsk, Russia, December 26, 2016. REUTERS/Ilya Naymushin TPX IMAGES OF THE DAY

Комментарий: Мораль военного времени 26.12.2016

Гибель Ту-154 показала, что россияне и украинцы не скоро поймут друг друга, пишет Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.

В России день общенационального траура (26.12.2016) 26.12.2016

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Самолет Минобороны, на борту которого находились 92 человека, направлялся из Адлера в сирийскую Латакию.
26.12.2016****People hold portraits and printed names of victims of the Tu-154 plane, which crashed into the Black Sea on its way to Syria on Sunday, during a memorial event in Rostov-On-Don, Russia December 26, 2016. REUTERS/Sergey Pivovarov FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Что известно о катастрофе Ту-154 в районе Сочи 26.12.2016

В районе крушения российского Ту-154 в Черном море у побережья Сочи обнаружен бортовой самописец лайнера. Все факты о катастрофе и ходе спасательной операции на данный момент - в публикации DW. Текст обновляется.
25.12.2016 *** Russian Emergencies Ministry members work at a quay of the Black Sea near the crash site of Russian military Tu-154 plane, in the Sochi suburb of Khosta, Russia, Russia December 25, 2016. REUTERS/Yevgeny Reutov FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

Минобороны заявило об исправности потерпевшего крушение Ту-154 25.12.2016

Лайнер планировалось дозаправить в Моздоке, но из-за погодных условий было решено сделать это в Адлере. Минобороны РФ заявило, что предположительное место падения Ту-154 определено.
25.12.2016 *** 3003084 12/25/2016 A rescue operation on the Black Sea coast at the crash site of Russian Defense Ministry's TU-154 aircraft. Nina Zotina/Sputnik |

Канцлер ФРГ выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154 25.12.2016

Глава правительства Германии Ангела Меркель выразила соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой над Черным морем.
SOCHI, RUSSIA - DECEMBER 25, 2016: A search and rescue operation at the crash site of a Russian Defense Ministry plane. A Tupolev Tu-154 plane of the Russian Defense Ministry with 92 people on board crashed into the Black Sea near the city of Sochi on December 25, 2016. The plane was carrying members of the Alexandrov Ensemble, Russian servicemen and journalists to Russia's Hmeymim air base in Syria. Fragments of the plane were found about 1.5km from Sochi coastline. Russian Emergency Situations Ministry/TASS |

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море (фотогалерея) 25.12.2016

В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил.
Участники спасательной операции на Черном море

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море 25.12.2016

В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил.
25.12.2016 ++++ A woman lays flowers in memory of passengers and crew members of Russian military Tu-154 plane, which crashed into the Black Sea, at the Russian embassy in Minsk, Belarus December 25, 2016. REUTERS/Vasily Fedosenko

В России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 25.12.2016

26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи, на борту которого находились 92 человека.
08.12.2016 *** December 8, 2016. - Russia, Moscow. - Elizaveta Glinka (Doctor Liza), executive director of the Fair Aid International Public Organization, during the ceremony of presenting national awards for outstanding achievements in human rights and charity activity. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Муж Доктора Лизы подтвердил факт ее гибели при крушении Ту-154 25.12.2016

Супруг главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, подтвердил, что она находилась на борту разбившегося в районе Сочи самолета.
25.12.2016 *** Russian Emergencies Ministry members work at a quay of the Black Sea near the crash site of Russian military Tu-154 plane, in the Sochi suburb of Khosta, Russia, Russia December 25, 2016. REUTERS/Yevgeny Reutov FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

На Черном море разбился Ту-154 с артистами ансамбля имени Александрова 25.12.2016

Самолет Минобороны, летевший на базу Хмеймим в Сирии из Сочи, упал в Черное море. Обломки найдены в 1,5 км от берега. На борту находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военные.
25.12.2016 *** A general view shows the Sochi International Airport (Sochi-Adler Airport) in the Black Sea resort city of Sochi, Russia December 25, 2016. REUTERS/Kazbek Basayev

Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154 25.12.2016

В списке пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Минобороны РФ 92 человека. Среди них 64 артиста военного ансамбля, журналисты, благотворитель Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также чиновники, военные и экипаж.
2016 Film über die Ukraine, Artdokfest (Moskau)

Как войну на Украине снимает документальное кино 07.12.2016

С 1 по 9 декабря в Москве проходит "Артдокфест". DW побывала на показах фильмов о войне и мире. Центральная тема - события на Украине.
10. Feb. 2015 epa04612893 Ukrainian Army pilot, member of the Ukrainian Parliament and a member of the Ukrainian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Nadezhda Savchenko (C) is escorted from the Basmanny District Court in Moscow, Russia, 10 February 2015. Moscow has accused Savchenko, 33, of aiding the killing of two Russian journalists while she was fighting with a volunteer battalion in eastern Ukraine. EPA/YURI KOCHETKOV

Украинская летчица Надежда Савченко приостановила голодовку 03.04.2015

Надежда Савченко стала питаться один раз в день после длительной голодовки. Член Совета по правам человека при президенте РФ сообщила об удовлетворительном самочувствии летчицы.
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