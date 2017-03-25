Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Российский общественный деятель, правозащитник, филантроп.
Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года.
Издание "Коммерсант" рассказывает о новой версии крушения самолета над Черным морем. Пилот, вероятно, потерял ориентировку в пространстве и направил машину в крутое пике.
Завершился первый этап расследования трагедии, приведшей к гибели 92 человек на борту Ту-154. DW собрала все важнейшие факты, которые известны на сегодняшний день.
Из Черного моря поднята часть фюзеляжа разбившегося самолета Ту-154. Водолазы продолжают искать бортовые самописцы, после анализа которых можно будет сделать первые выводы о причинах авиакатастрофы.
Гибель Ту-154 показала, что россияне и украинцы не скоро поймут друг друга, пишет Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
26 декабря объявлен в России днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Самолет Минобороны, на борту которого находились 92 человека, направлялся из Адлера в сирийскую Латакию.
В районе крушения российского Ту-154 в Черном море у побережья Сочи обнаружен бортовой самописец лайнера. Все факты о катастрофе и ходе спасательной операции на данный момент - в публикации DW. Текст обновляется.
Лайнер планировалось дозаправить в Моздоке, но из-за погодных условий было решено сделать это в Адлере. Минобороны РФ заявило, что предположительное место падения Ту-154 определено.
Глава правительства Германии Ангела Меркель выразила соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой над Черным морем.
В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил.
26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи, на борту которого находились 92 человека.
Супруг главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, подтвердил, что она находилась на борту разбившегося в районе Сочи самолета.
Самолет Минобороны, летевший на базу Хмеймим в Сирии из Сочи, упал в Черное море. Обломки найдены в 1,5 км от берега. На борту находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военные.
В списке пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Минобороны РФ 92 человека. Среди них 64 артиста военного ансамбля, журналисты, благотворитель Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также чиновники, военные и экипаж.
С 1 по 9 декабря в Москве проходит "Артдокфест". DW побывала на показах фильмов о войне и мире. Центральная тема - события на Украине.
Надежда Савченко стала питаться один раз в день после длительной голодовки. Член Совета по правам человека при президенте РФ сообщила об удовлетворительном самочувствии летчицы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact