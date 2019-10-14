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Фото: Vera Kryzhanovskaja
Екатерина Крыжановская
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Екатерина Крыжановская: избранные публикации
Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ
Белорусы, получившие гражданство ФРГ в 2022 году, рассказывают о том, как сложно было это сделать.
Общество
26.11.2022
26 ноября 2022 г.
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Екатерина Крыжановская: другие публикации
Немецкие новогодние традиции
Немецкие новогодние традиции
В Германии есть немало интересных новогодних традиций, которыми без труда можно разнообразить праздник. Подборка DW.
Культура
29.12.2022
29 декабря 2022 г.
11 фото
ЕC должен говорить о Беларуси не с Лукашенко, а с Путиным
ЕC должен говорить о Беларуси не с Лукашенко, а с Путиным
Европа должна оставить Лукашенко без союзников, чтобы заставить прислушаться к народу, считает Екатерина Крыжановская.
Екатерина Крыжановская
Комментарий
Политика
19.08.2020
19 августа 2020 г.
Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании
15 июля Центризбирком РБ зарегистрировал пять кандидатов в президенты. О бурной избирательной кампании - в галерее DW.
Политика
14.07.2020
14 июля 2020 г.
14 фото
Новогодние традиции made in Germany
Новогодние традиции made in Germany
Встретьте Новый год, как в Германии, чтобы 2019-й был отличного немецкого качества!
Культура
30.12.2019
30 декабря 2019 г.
Как немецкие пенсионеры искали в Украине могилу отца
Как немецкие пенсионеры искали в Украине могилу отца
Братья Гляйс своего отца не помнят: офицер вермахта погиб в 1943-м в Украине. Годы спустя они решили найти его могилу.
Общество
21.10.2019
21 октября 2019 г.
Конец бумажному беспределу
Конец бумажному беспределу
14 октября - Всемирный день стандартизации. И мы решили рассказать историю разработки бумажного формата А4.
Культура
14.10.2019
14 октября 2019 г.
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