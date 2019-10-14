  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Екатерина Крыжановская
Фото: Vera Kryzhanovskaja

Екатерина Крыжановская

Пропустить раздел Екатерина Крыжановская: избранные публикации

Екатерина Крыжановская: избранные публикации

Белорусы с БЧБ-флагом в Берлине

Белорусы с немецким паспортом - об отказе от гражданства РБ

Белорусы, получившие гражданство ФРГ в 2022 году, рассказывают о том, как сложно было это сделать.
Общество26 ноября 2022 г.
Пропустить раздел Екатерина Крыжановская: другие публикации

Екатерина Крыжановская: другие публикации

Новогодний фейерверк перед Бранденбургскими воротами в Бероине

Немецкие новогодние традиции

Немецкие новогодние традиции

В Германии есть немало интересных новогодних традиций, которыми без труда можно разнообразить праздник. Подборка DW.
Культура29 декабря 2022 г.11 фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин

ЕC должен говорить о Беларуси не с Лукашенко, а с Путиным

ЕC должен говорить о Беларуси не с Лукашенко, а с Путиным

Европа должна оставить Лукашенко без союзников, чтобы заставить прислушаться к народу, считает Екатерина Крыжановская.
Екатерина Крыжановская
Екатерина Крыжановская
Комментарий
Политика19 августа 2020 г.
Сотрудники ОМОНа стоят на одной стороне улицы в центре Минска, а на противоположной - протестующие

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

Выборы президента Беларуси: самое важное об избирательной кампании

15 июля Центризбирком РБ зарегистрировал пять кандидатов в президенты. О бурной избирательной кампании - в галерее DW.
Политика14 июля 2020 г.14 фото
Монетки на счастье

Новогодние традиции made in Germany

Новогодние традиции made in Germany

Встретьте Новый год, как в Германии, чтобы 2019-й был отличного немецкого качества!
Культура30 декабря 2019 г.
Украинское село

Как немецкие пенсионеры искали в Украине могилу отца

Как немецкие пенсионеры искали в Украине могилу отца

Братья Гляйс своего отца не помнят: офицер вермахта погиб в 1943-м в Украине. Годы спустя они решили найти его могилу.
Общество21 октября 2019 г.
Листы бумаги

Конец бумажному беспределу

Конец бумажному беспределу

14 октября - Всемирный день стандартизации. И мы решили рассказать историю разработки бумажного формата А4.
Культура14 октября 2019 г.
Показать еще
На главную страницу